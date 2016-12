Los familiares de Debbie Reynolds y Carrie Fisher planean un funeral conjunto

Los familiares de las actrices Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher, que murieron con apenas 24 horas de diferencia, planean un funeral conjunto, según informan los medios estadounidenses.



"Ésa es mi preferencia", respondió Todd Fisher, hijo de Reynolds y hermano de Carrie Fisher, a la revista People acerca de si se llevaría a cabo una ceremonia conjunta."Obviamente no está cerrado, pero creo que suena como una gran idea teniendo en cuenta la bella historia que hubo entre ellas", añadió.El medio especializado en información de famosos TMZ aseguró el jueves que la intención de los familiares es preparar un funeral pequeño y privado, que, antes de que se celebre una ceremonia más grande., la icónica princesa Leia de " Star Wars ",a los 60 años tras sufrir un ataque al corazón el pasado viernes., Debbie Reynolds, la inolvidable protagonista de "Singin' in the Rain" (1952),también en la ciudad californiana debido a un derrame cerebral.