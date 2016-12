Tímidos avances del Ejército iraquí en Mosul, cuya población sufre atrapada

Las fuerzas iraquíes lograron este viernes tímidos avances ante los combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en los barrios del este de Mosul, donde la población sufre todo tipo de carencias, atrapada entre dos fuegos.



El, el general Abdelamir Yarala,y de la Policía Federal en los barrios de Al Quds y Al Karama, en el este de la ciudad, principal feudo del EI en Irak.y que fueron destruidos seis coches bombas y un séptimo fue desactivado.en los barrios del norte, del centro y del sur de la zona oriental de la ciudad, en medio de violentos enfrentamientos.El comandante explicó que la renovada ofensiva, que comenzó ayer, se produjo después de que el Ejército regular y la Policía relevara a las Fuerzas Especiales en el control de los barrios recuperados, lo que ha permitido a las tropas antiterroristas concentrarse en lograr nuevos avances. "en la ribera oriental del río Tigris", subrayó Al Saadi.Ayer, donde las tropas antiterroristas irrumpieron a finales de octubre.Las, pero no han conseguido doblegar a los yihadistas, que han lanzado reiteradas contraofensivas para intentar recuperar zonas perdidas.La ofensiva fue precedida de la destrucción de todos los puentes que unen el Mosul occidental (bajo control yihadista) con el oriental, para impedir que el EI envíe refuerzos, armamento o coches bomba, una de las principales armas del grupo.Como consecuencia de los choques, lque enfrentan a ambas partes.Desde la entrada de las primeras tropas iraquíes en los barrios orientales del principal bastión del EI, hace dos meses, los bombardeos, los enfrentamientos callejeros y los atentados no han cesado en la ciudad, que sufre continuos cortes de agua y de suministro eléctrico.Abu Omar al Tai, un vecino de 53 años del barrio septentrional de Al Sukar, cuenta por teléfono que los combatientes del EI amenazan continuamente a los habitantes que pretenden huir hacia las zonas controladas por las fuerzas regulares. "Nos gritan: 'Os vamos a quemar y a quemar vuestras casas y no vamos a permitir que os alegréis de la llegada de los safavíes (en referencia a las fuerzas del Ejército)", explica Al Tai.El hombre segura que en su zona los yihadistas quemaron al menos 22 casas y obligaron a varias familias a abandonar sus viviendas durante bombardeos o duros enfrentamientos. "", explica. Al Tai abandonó su casa con su familia y encontró refugió en un piso cercano que estaba vacío, pero ahora -dice-, una vez agotada la comida y la bebida que tenían, no sabe qué será de sus vidas.Una historia similar cuenta Um Omar, vecina del barrio Al Shurta, también controlado por los yihadistas, quien asegura vía telefónica que apenas tienen un poco de harina con el que hacer pan. "", se queja, antes de explicar que los depósitos de agua están vacíos y que hasta salir a la calle se ha convertido en una tarea imposible, debido a la caída continua de proyectiles.El comandante de la Policía Federal, el general Raed Yaudat, reconoció quey los alimentos, así como la falta de atención médica apropiada o de medicinas., asegura Yaudat, que denunció que los combatientes del EI han secuestrado recientemente a 250 vecinos de la zona de Wadi Hayar.