Dudamel dirigirá el Concierto de Año Nuevo como un "sueño hecho realidad"

El maestro Gustavo Dudamel verá cumplirse un sueño cuando el próximo domingo eleve su batuta para dirigir el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que llegará a más de 50 millones de telespectadores de 93 países. "Es un sueño hecho realidad", dijo Dudamel hoy en Viena, durante la rueda de prensa de presentación del programa del célebre evento que, como todos los primeros de enero, tendrá lugar en la Sala Dorada del Musikverein de Viena.



Con sus 35 años, el venezolano se convertirá así en el director de orquesta más joven que hasta la fecha haya dirigido este célebre concierto.enviaron de esta manera su saludo de Año Nuevo al mundo, como Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Nikolaus Harnoncourt, Seiji Ozawa o Daniel Barenboim, entre otros.. "Ha sucedido antes de lo esperado y lo hace eso aún más especial", por lo que, tras este logro, "puedo entrar en paz en el paraíso", expresó el músico su entusiasmo. "Nunca me lo imaginé siendo un niño de Barquisimeto (Venezuela) y era como algo realmente lejano", afirmó el director de laFue en "El Sistema", como se conoce aly del que forma parte la sinfónica, donde Dudamel empezó a estudiar violín con tan solo cuatro años. "Siempre se lo digo a los niños con los que trabajo y a los jóvenes:", señaló el maestro, tras reiterar su compromiso por continuar trabajando para que la música llegue a los más jóvenes."Creo que es un logro de todos, porque yo crecí en 'El Sistema', que es mi familia (...), estas cumbres que uno va logrando, lo asumo como parte de una generación que tiene que construir ese espacio para que los niños sigan soñando y eso es", dijo.. Con respecto al programa del concierto, centrado en los valses y polkas de la dinastía de músicos de los Strauss y de algunos de sus contemporáneos, destacó su carácter tradicional. No obstante, el maestro venezolano prometió que hará suDudamel alabó a los filarmónicos vieneses y se mostró modesto a la hora de evaluar su propio papel y su relación con ellos, comparándola con la de una pareja que baila un vals., dijo en dirección al presidente de la orquesta, Andreas Grossbauer, presente en la rueda de prensa., ofrece esta vez un total de 17 piezas en su "programa oficial", a lo que se añaden tres propinas, de las cuales la primera es "sorpresa" y no se revela hasta el momento, mientras que las dos últimas son siempre iguales: "El Danubio Azul" y la "Marcha Radetzky", de Johann Strauss hijo y padre, respectivamente.Siete de las obras serán "estrenos", es decir, se tocarán por primera vez en este concierto, entre ellas la. Tampoco hasta ahora se habían tocado la polka "Pepita", la cuadrilla "Rotunde" y el vals "Los extravagantes", tres de las composiciones del conocido como "Rey del Vals", Johann Strauss hijo.Y en honor a uno de los fundadores y directores de la orquesta vienesa,"Desde el órgano caerá al público una lluvia de plata", indicó Grossbauer al destacar la belleza de esa obra., creado por la mítica diseñadora británica Vivienne Westwood y su esposo austríaco Andreas Kronthaler.