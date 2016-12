El accidente del avión en el que viajaba el coro del Ejército Rojo enluta Rusia

Un avión ruso Tu-154 conque se dirigía a Siria se ha estrellado este domingo en las aguas del mar Negro, minutos después de despegar del aeropuerto del Sochi (sur de Rusia), sin que horas después de iniciadas las operaciones de búsqueda se hayan encontrado supervivientesEn la aeronave, perteneciente al Ministerio de Defensa ruso,que iban animar la celebración dedonde Rusia tiene desplegada una agrupación de aviones de guerra. Este coro se hizo especialmente famoso mundialmente a raíz de la interpretación de la jota 'La Dolores' . Todo apunta a que el cantante que interpretaba esta jota en el vídeo que se hizo viral, Vladislav Godilov, estaba entre los pasajeros. Entre los pasajerosuna conocida filántropa rusa que acompañaba una carga humanitaria destinada a un hospital sirio., dijo a la agencia de noticias Interfaxintegrante del afamado colectivo artístico militar.Agregó que a bordo del Tu-154 se encontraban seguramenteporque la presentación en Siria no contemplaba la participación de la orquesta.El avión, uny había hecho escala para repostar combustible en el aeropuerto dedesde donde despegó a las 05.20 hora local (02.20 GMT).Minutos después, el aparatode alguna emergencia o desperfecto a bordo.Numerosos barcos, helicópteros y drones participan en lascuadrados frente la costa de Sochi.Según Defensa, hacia las 14.00 hora local (11.00 GMT)El presidente de Rusia,decretó para el día de mañana, lunes,Sin esperar la entrada en vigor del duelo, ya este domingoe la que retiraron programas humorísticos y de diversión.El jefe del Kremlin encargó a su primer ministroencabezar la comisión estatal que investigará las causas de la catástrofe aérea.De momento,aunque especialistas se inclinan por la hipótesis de que se produjo por un desperfecto técnico., dijo a la agencia de noticias Interfaxun prestigioso piloto de pruebas ruso.En su opinión, debido a las características del accidente, los ocupantes del avión no tenían ninguna posibilidad de salvarse.En declaraciones a ese mismo medio,una fuente militar anónima indicó queExplicó que el Tu-154 había salido del aeropuerto militar dedonde rigen estrictas medidas de seguridad.Lo mismo, agregó, es válido para el aeropuerto deque es de uso civil y militar."La penetración de personas ajenas a esos recintos está descartada, al igual que la, subrayó.El diputadovicepresidente delhizo declaraciones en ese mismo sentido y subrayó que "claramente no se trata de un atentado terrorista".El aparato siniestrado, con número de matrícula 85572,hace dos años fue sometido a una reparación general.Desde entonces, según informó el consorcioel fabricante no había recibido de los propietarios del avión peticiones de mantenimiento técnico ni de reparaciones.

La mayoría de las víctimas continúan dentro del avión sumergido

La mayoría de los cuerpos de las víctimas mortales del accidente de un avión militar rusoestaría dentro del avión, que permanece sumergido a unos 60 metros de profundidad, según ha informado la agencia de noticiast, citando una fuente de los servicios de seguridad rusos."Según las evaluaciones de expertosa unaha asegurado la fuente.En la mañana de este domingo, el avión delque ha salido desde Moscú con destino a Latakia, en Siria, se ha estrellado en el mar Negro siete minutos después de despegar del aeropuerto de, donde había hecho una escala para repostar.Los restos del aviónEn la operación de búsqueda que se lleva a cabo en esta zona participan actualmenteasí como aparatos aéreos y submarinos no tripulados. Hasta el momento han sido recuperados una decena de cuerpos.en su mayoría, integrantes del coro de música militarque se dirigían apara dar un concierto ante los militares emplazados en la base deen(Siria).