Declina el cargo uno de los futuros asesores de comunicación de Trump

Miller, que está actuando como uno de los principales portavoces del presidente electo, fue designado el pasado jueves director de Comunicaciones, pero decidió declinar la oferta porque ello le impediría estar más tiempo con su familia.su segunda hija y para su marido, según dijo en un comunicado, su familia será su "prioridad más importante ahora" y en esta etapa no puede asumir un puesto "tan exigente".también portavoz del equipo de transición presidencial y quien será el secretario de prensa de la Casa Blanca cuando asuma la Presidencia Trump, el próximo 20 de enero.Sin embargo,Y tanto este periódico como The New York Post citan una serie de tuits enviados por una asistente de Trump durante la campaña, A.J. Delgado, en una cuenta que ya ha sido borrada y en la que se exigía la renuncia de Miller y apuntaba misteriosas razones.Uno de ellos calificaba a Miller comoun antiguo senador demócrata que renunció tras descubrirse que había tenido un hijo con su amante y quien trabajó para él en su campaña electoral. Delgado y Miller integraron un grupo que fue visto en un club de estriptis en Las Vegas durante una noche previa a uno de los debates presidenciales.