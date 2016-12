Israel llama a consulta a los embajadores y suspende la visita del ministro senegalés

Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en Nueva Zelanda y Senegal y ha suspendido una visita del ministro de Exteriores de este último país, después de que ambas naciones presentaran la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU contra los asentamientos judíos.



Así lque pidieron el anonimato y que agregaron que, además, el primer ministro,La visita del jefe de la diplomacia senegalesa,estaba prevista para el próximo mes de enero.Lasdijeron que se trata de una primera reacción a la iniciativa que tomaron esos dos países para presentar la propuesta votada en el Consejo de Seguridad, después de que, países estos dos últimos con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas.La resolución, que ha causado la indignación de Netanyahu, en particular porque no fue vetada por EEUU, f ue aprobada con 14 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.En el texto se exige el cese "y se insiste en que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la creación de un Estado palestino que conviva junto a Israel.Esa vía, sin embargo, está en peligro por la e, se indica en la resolución, en la que se considera que los asentamientos son "una flagrante violación de la ley internacional y un gran obstáculo para conseguir una solución de dos estados, así como una paz, justa, duradera y completa".Las fuentes consultadas por indicaron que por el momento no hay prevista para ninguna reunión de urgencia del Consejo de Ministros, que suele celebrar sus reuniones semanales los domingos por la mañana.