El Tribunal vaticano publica la sentencia del caso 'Vatileaks2'

La oficina de prensa del Vaticano ha publicado este sábado la sentencia del pasado julio y que fue depositada el viernes.Se publica después de que a Vallejo Balda, el Papa le concediera hace unos días la cuando le quedaban siete meses de pena por cumplir.En este proceso, que comenzó el 24 de noviembre de 2015, también estaban imputados dos colaboradores de Vallejo en la COSEA, la comisión que creó el Papa parala relaciones públicas Francesca Chaouqui, y Nicola Maio, además de los dos periodistas que publicaron el material filtrado en sendos libros, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fitipaldi.Finalmente Chaouqui fue condenada a diez meses de prisión, pero con el beneficio de la suspensión de la pena, y fue absuelto Maio, mientras que los dos periodistas no fueron juzgados por falta de jurisdicción.En la sentencia se argumenta la, ya que ninguno de ellos entra "en las categorías establecidas" del personal vaticano que se incluía en las leyes que emitió Francisco sobre los delitos de filtración de documentos.Mientras que tambiéna Chaouqui y Vallejo al considerar que no es "creíble", ya que era normal que las reuniones que mantenían "fueran a puerta cerrada" debido al carácter secreto de COSEA y que nunca se ha probado que colaborasen para filtrar a los periodistas los documentos.Respecto a las presiones que recibió Vallejo por parte de Chauqui, el presidente del Tribunal vaticano, el juez Giuseppe della Torre sí que reconoció "unaNo obstante, como el mismo sacerdote reconoció, este paso los documentos a los periodistas y de ahí la pena aplicada. Mientras que en el caso de las relaciones públicas, que dio a luz un niño durante el proceso, su condena menor fue debida a que "no hubo suficientes pruebas de que haya revelado noticias o documentos de los que se había prohibido la publicación"."Pero se ha demostrado su complicidad en el delito cometido por Lucio Ángel Vallejo Balda", argumentaron.