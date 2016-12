'El Mundo Today' paquistaní se ríe de los talibanes y los generales

Talibanes, clérigos extremistas y generales del poderoso Ejército, nada escapa de la burla del diario satírico paquistaní 'Khabaristan Times', una suerte de 'El Mundo Today' que rompe tabúes en el país asiático riéndose de instituciones, creencias y personajes considerados intocables.



Parecido al estadounidense 'The Onion' o al español 'El Mundo Today', el 'Khabaristan Times' (en urdu, cementerio de noticias) busca con artículos ficticios la crítica y la reflexión sobre la actualidad de uninmerso en continuas crisis,, según sus autores.. Los medios no suelen criticar a la religión o a los militares", explica Kunwar Khuldune, director y uno de los fundadores de la publicación online, que nació en agosto de 2014.El también editor de la web del diario nacional 'The Nation' afirma que la tolerancia de un país se puede medir por cómo se mira a sí mismo y por su capacidad para la autocrítica, algo que no abunda en Pakistán, en su opinión. Luavut Zahid, otra de las fundadoras de la web, indica que no se trata de la "sátira por la sátira", sino queEn su web, similar a la de un diario normal, un titular anuncia que los "patrióticos" dueños de cines del país donarán los ingresos de la venta de entradas de películas indias al programa estatal nuclear, tras volver a exhibir las cintas del rival vecino después de vetarlas semanas antes en una crisis entre las dos naciones.Otro titular informa de que unosdespués de que unas 1.000 personas atacaran recientemente un templo de la minoría ahmadi, fuertemente discriminada y víctima de ataques porque la mayoría suní no les reconoces como seguidores del islam. "El hecho de que el ataque fuese orquestado por musulmanes lo convierte también en un, indica la noticia del 'Khabaristan Times'.Cuando en 2015 se anunció la muerte del fundador de los talibanes afganos, el mulá Omar, dos años antes en Pakistán, el 'Khabaristan Times' anunció que, donde los aspirantes al puesto debería mostrar sus habilidades terroristas.En una nota de este noviembre, la web afirma que el exjefe del poderoso Ejército Raheel Sharif visitaba los refugios en suelo paquistaní del grupo terrorista Haqqani y los talibanes afganos en su gira de despedida del cargo.la mitad de su historia, desde su fundación en 1947, y donde ejercen un inmenso poder cuando no rigen directamente los destinos de la nación.Tampoco se juega con que Pakistán da supuestamente cobijo a la red Haqqani, los talibanes afganos y otros grupos terroristas, como denuncian Estados Unidos, Afganistán y la India., afirma Khuldune.El periodista dice que le consta que las "agencias de seguridad" les leen, pero no se han puesto en contacto con ellos a pesar de las noticias que les ridiculizan, algo que sí ocurrió en sus inicios.'Khabaristan Times' empezó en 2013 como una columna en el semanario 'Pakistan Times' con el mismo tono desafiante y burlón que mantiene hoy, pero los editores de la revista les avisaron de que debían controlar sus críticas tras, según Khuldune.