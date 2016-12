Estado Islámico golpea en Mosul los barrios en manos iraquíes

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) golpeó este jueves el este de la ciudad de Mosul con un atentado con coches bomba en el barrio de Kukyeli, el primero que las fuerzas iraquíes conquistaron tras irrumpir en la urbe a finales del pasado mes de octubre.



Al menospor la, que se hicieron estallar cerca de las fuerzas de seguridad y de civiles, informó una fuente de seguridad iraquí.El, de la que, el general de brigada, dijo que los terroristas suicidas se infiltraron hasta Kukyeli a través de los barrios de Al Qudis y Al Intisar., entre ellos, que perdieron la vida.Según el mando policial, este atentado es "en los barrios del este de Mosul, de donde los yihadistas fueron expulsados.Al Hamdani admitió que no habían previsto que el EI pudiera infiltrarse en la zona debido a las grandes medidas de seguridad en esta área, donde están desplegados la Policía de Nínive y unidades antiterroristas y del ejército iraquí.Un residente de Mosul que resultó herido en las explosiones, Mohamed Qasem Ahmed, dijo que va a sacar a su familia de la ciudad porque no es seguro permanecer allí, aunque tengan que marcharse a un campo de refugiados. "Será muy duro pero es más seguro que permanecer aquí donde hay explosiones. Ya no confiamos más en las fuerzas de seguridad", declaró. "Tras la alegría por la liberación (del barrio), lo que ha ocurrido es desesperante", añadió.Este jueves tuvo lugar una, en el este de Mosul, para estudiar un plan de seguridad para la parte oriental de la urbe y para recuperar el resto de barrios que aún están en manos del EI.El dirigente de las tropas terrestres, el, dijo que la próxima etapa de la operación se desarrollará en todos los frentes (norte, sur, este y oeste) y el objetivo será garantizar la seguridad de los civiles.Por su parte,, aseguró que en los próximos días va a empezar ladonde las tropas ya controlan 46 barrios, pero aún faltan otros por conquistar.Mientras,dijo queque fueronpor los terroristas. Asimismo, destacó que la segunda parte de las operaciones para expulsar al EI de Nínive tiene que ser "más exacta" y que, con ese propósito, se suspendieron las operaciones militares en los pasados días para estudiar una estrategia.El lento progreso de las fuerzas gubernamentales en el interior de Mosul y los contraataques del EI han hecho que las autoridades se replanteen su plan de acción, que además se ha visto ralentizado por el mal tiempo en las pasadas dos semanas., ya que el grupo está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su autoproclamado "califato". Al Yauari, sobre todo porque los terroristas "lograron llegar hasta el corazón de las fuerzas de seguridad".Asimismo,(de Mosul) y en cualquier momento" y que aprovecharon la vuelta de la actividad en el mercado de Kukyeli para llevar a cabo el brutal ataque.Las fuerzas iraquíes y las kurdas "peshmergas" lanzaron el pasado 17 de octubre una ofensiva para liberar Mosul y toda la región de Nínive, de la que el EI conquistó amplias partes en 2014.