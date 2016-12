¿Quién es el hombre más buscado de Alemania?

Anis Amri, tunecino de 24 años presuntamente implicado en el mortal atentado del lunes en Berlín, se ha convertido este miércoles en la persona más buscada en Alemania, que ha emitido una orden de detención europea y ha afrecido hasta 100.000 euros de recompensa por pistas que ayuden a encontrarlo.



El joven, vigilado por las autoridades de Berlín hasta el pasado septiembre,de las fuerzas de seguridad después de que ayer quedara en libertad el único detenido tras el ataque,(EI).Con la advertencia de que puede ser violento e ir armado, la(BKA) pidieron la colaboración ciudadana y, quey vio cómo su solicitud de asilo era rechazada el pasado junio., pero los investigadores lo buscan al haberse encontrado, donde asimismo. Era el certificado que recibió cuando su petición de asilo fue denegada y en el que le permitían seguir en el país porque no era posible su expulsión al carecer de la documentación necesaria., ha precisado después de comparecer en una reunión extraordinaria en el Parlamento que "es un sospechoso, pero no obligatoriamente el autor" del atentado.El, ha explicado que fue en ese estado federado donde se iniciaron las investigaciones sobre Amri por su presunta implicación en un "delito grave contra la seguridad del Estado", aunque ahora las llevaba Berlín, donde el joven residía desde febrero.Lasmás tardeante las sospechas de que pretendía cometer un robo para comprar armas automáticas y, presuntamente, perpetrar después un atentado, pero el operativo se cerró al no hallarse pruebas que sustentaran las acusaciones.El centro de coordinación antiterrorista, con el que comparten información las diferentes administraciones regionales, cuerpos policiales y los servicios secretos, había intercambiado datos sobre su caso por última vez en noviembre.Según ha explicado Jäger,-una ruta menos frecuentada que las de Baviera- entre junio y julio de 2015 y desde entonces había demostrado una "alta movilidad". Su expulsión había quedado en suspenso porque no se contaba con la documentación necesaria; Túnez, ha revelado Jäger, negó durante cierto tiempo que se tratara de un ciudadano suyo y no envió los papeles requeridos hasta dos días después del atentado.Amri ey, según el diario ', detenido el pasado noviembre en Alemania ySegún la descripción facilitada por las autoridades, el joven, tiene el pelo negro y los ojos marrones y presenta alguna marca en el cuello y en la nariz. La orden de detención europea incluye además seis identidades con las que puede estar moviéndose, con diferentes nombres, nacionalidades -egipcia y libanesa, además de la tunecina- y fechas de nacimiento.