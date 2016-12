"Estalló todo y tembló la tierra"

El mercado de pirotecnia de San Pablito de Tultepec, en los alrededores de la capital de México, presumía de ser el más seguro de América Latina. Pero el martes, cuando estaba atestado, las previsiones fallaron y se produjo la hecatombe. Este recinto al aire libre de más de 300 puestos, que distribuye susproductos a todo el país, quedó reducido a cenizas tras una interminable sucesión de explosiones en cadena. En ese infierno murieron 31 personas, incluidos varios niños, y 51 resultaron heridas.



Según datos oficiales proporcionados por José Manzur, secretario general de Gobierno (Interior) del Estado de México todos los cadáveres fueron retirados y no hay desaparecidos."Yopero no pocos, un montón, lo vi desde aquí de la azotea de la casa", asegura un anciano vecino de este mercado, lleno de compradores de petardos, cohetes, palomas y otros explosivos tan demandados en época navideña. Testigo directo del desastre, agrega que cuando aún no había terminado de disiparse el humo "entraron a sacar los primeros cuerpos los mismos vendedores y los amontonaron".Crescencia Francisco García, de 41 años, estaba en medio del mercado cuando empezaron las explosiones. Quedó pasmada. Miró al cielo y comenzó a correr para huir del apocalipsis de humo y truenos.dijo después. "Las piedras salían volando, pedazos de tabique, todo estaba volando", recuerda. Y agrega que en su carrera vio personas con quemaduras, cortes y mucha sangre.

"Yo nada más corrí y corrí"

Los servicios de rescate tardaron unos 15 minutos en llegar después de que sobre las 14.50 (siete horas más en España) se produjo el primero de los siete estallidos.y fuegos artificiales", dijo Florencia Agüero, que había acudido a comprar cohetes . Las autoridadespara determinar causas y responsabilidades. Testigos aseguraron que el horror comenzó cuando "tanque en muchos casos era imposible determinar a simple vista si eran de hombre o de mujer. Inicialmente, los mismos trabajadores y vecinos apilaron los cuerpos y ayudaron a socorrer a los heridos."Yo nada más corrí cuando aquello empezó a tronar del lado en que me encontraba y solo corrí y", relató a medios locales Eréndira Silva, una de las arrendataria del mercado de San Pablito, el más grande de México y quizá de Latinoamérica.Precisamente el pasado día 12, el Ayuntamiento de Tultepec difundió un comunicado en el que afirmó que San Pablito era "el mercado de fuegos de artificio más seguro de Latinoamérica". Y en agosto, con el inicio de la temporada, Juan Ignacio Rodarte, director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, aseguró que el lugar tenía "puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo".

Dos siglos de tradición

y la fabricación y comercialización de fuegos de artificio -a veces de manera clandestina- forma parte de su herencia histórica.El alcalde, Armando Portuguez, señala que la pirotecnia "da identidad a nuestro municipio., lo lamentamos mucho, pero mucha gente tiene su sustento en este actividad" que, sin embargo, asegura que está regulada legalmente y sometida a "supervisión constante" de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de regular armas de fuego y explosivos.