Ofrecen 100.000 euros a quien informe sobre el tunecino relacionado con el atentado de Berlín

La Fiscalía Federal alemana pidió la colaboración de los ciudadanos para detener al joven tunecino Anis Amri, de 24 años, por su posible implicación en el atentado cometido el viernes en Berlín y ofreció una recompensa de hasta 100.000 euros.



"Si ven a la persona buscada, avisen a la policía. No se pongan en peligro, ya que puede ser peligroso y estar armado", subrayó la Fiscalía en un comunicado publicado después de emitir una orden europea de detención.La policía alemana está buscando a un tunecino en relación con el atentado del lunes en, en el que un camióninformó el semanario 'Der Spiegel' en su edición online.Su nombre ha aparecido en un documento hallado en la cabina del camión,en el país pese a no haber obtenido asilo.Según el periódico 'Süddeutsche Zeitung' y las emisoras NDR y WDR, el hombre se encontraba desaparecido desde septiembre y estaba calificado como peligroso en las bases de datos de las fuerzas de seguridad.Fuentes de la investigación citadas por estos medios le atribuyen contactos con la red de un islamista detenido recientemente en Alemania,El documento encontrado en la cabina del camión está expedido en el distrito de Kleve del estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste del país), según el 'Allgemeine Zeitung' de Maguncia, que señala que el sospechoso tenía documentos con diferentes nombres y fechas de nacimiento.La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), que, asume que el hombre cuenta con hasta cuatro alias distintos.De forma paralela, las fuerzas de seguridad alemanas detuvieron a varias personas en relación al ataque que reivindicó el Estado Islámico (EI) , aunque la policía no cree que ninguna sea el atacante, informó el 'Allgemeine Zeitung' y la radio pública de Hesse.Por su parte, la radio pública regional de Baviera informó, de forma coincidente, de que las fuerzas de seguridad están indagando endonde se encuentra situado el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.Además, la radio pública regional de Berlín 'indicó que la policía cree que el atacantey el chófer polaco, quien murió de un tiro tras el ataque.Los investigadores han hallado restos de ADN en la cabina del camión que apunta en esta dirección y las fuerzas de seguridad están contactando desde hace horas con centros hospitalarios de Berlín y Brandeburgo, el estado federado que rodea a la capital, en busca de sospechosos.Las autoridades alemanas informaron de que el joven tunecino buscado por su posible relación con el ataque del lunes en Berlín ya estaba siendo investigado por su presunta implicación en un delito grave contra la seguridad del Estado.El ministro de Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jäger, advirtió en conferencia de prensa de que no se sabe si el sospechoso está implicado en el atentado de Berlín, pero confirmó que en la cabina del camión que arrolló a los visitantes del mercadillo navideño se encontró documentación suya.Su petición de asilo había sido rechazada en julio pasado, pero no pudo ser expulsado del país porque carecía de la documentación necesaria, unos papeles que llegaron este miércoles desde Túnez.