Cientos de residentes abandonan Pekín para huir de la alta polución

Cientos de residentes de la capital china, que llevan más de una semana obligados a llevar mascarilla y a utilizar purificadores de aire en sus hogares, están huyendo al campo para evitar los enormes niveles de polución que hay en la capital.



Los ciudadanos de Pekín son los que más han entrado en las últimas semanas en la, utilizando términos de búsqueda como, según ha asegurado una portavoz de la compañía dueña de la plataforma web.El norte de China ha alcanzadodurante toda lasemana, lo que ha provocadoEl número dedesde Pekín al sur de China, en especial a localidades costeras como Hainan, s. Los destinos en el extranjero más populares son Tailandia y Japón, de acuerdo con la portavoz del portal de viajes, Michelle Qi. "", ha asegurado Qi.Las alertas debido a los altos niveles de polución se han convertido en alto bastante común en el norte de China, donde se concentra la mayor parte de su industria. Por lo general se producen durante los meses de invierno, cuando la demanda de energía aumenta drásticamente.Muchos residentes de Pekín, como Jane Wang, de 27 años, no pueden salir de la ciudad. "Mi marido y yo queríamos irnos fuera de la ciudad pero nuestra empresa no nos ha dejado cogernos vacaciones así que no tenemos otra opción que ponernos estas máscaras para ir a trabajar", ha explicado. La madre de Wang sí ha podido irse a Hainan, donde la familia tiene una casa para las vacaciones.Para todos aquellos que no pueden salir de la ciudad, las webs de viajes como Qunar ofrecen plazas en hoteles que cuentan con sistemas de filtración de aire. "Disfrute de un mini bosque, viva en una habitación con aire fresco: reserve su propio sistema de filtración de aire", rezan los carteles que se pueden ver a lo largo de todo Pekín.