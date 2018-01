Piñera da la bienvenida a Rajoy a "un mundo mejor"

Piñera ha explicado que el Palacio de La Moneda tiene su origen en los tiempos coloniales, y ha dado a Rajoy la bienvenida "al hemisferio sur, al verano"."Bienvenidos a un mundo mejor", ha expresado entre sonrisas de las delegaciones de ambos países, a lo que el presidente del Gobierno español ha respondido también bromeando que la pena es que no pueda quedarse unos días más.El presidente chileno ha intentado convencer a Rajoy de que no se arrepentiría de ello asegurándole que, si pudiera visitar el sur de Chile, se encontraría con los mismos paisajes de Galicia, la tierra natal del jefe del Ejecutivo español."Prometo volver a visitarlo", ha añadido Rajoy ante las excelencias citadas por el anfitrión de la reunión.También ha habido ocasión para hablar de deporte y, en concreto del tenista español Rafael Nadal, ya que Piñera se ha interesado por la evolución de su lesión.Rajoy ha recordado desde cuándo no ha disputado ningún partido y que eso ha provocado que haya descendido varios puestos en el ránking de la ATP.