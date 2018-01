Un 'First Dates' a la zaragozana en el restaurante Quema

Parece que desde hace algunos años febrero se ha impuesto como el mes del amor, pues no son muchos los que se resisten a festejar, en mayor o menor medida, el día de San Valentín. Algún capricho con el que lleva semanas soñando nuestra pareja, unos bombones, una entrada a un relajante spa o al teatro, una escapada romántica por Aragón o un ramo de flores, entre otros, son algunos de los detalles que suelen entregarse en señal de compromiso y afecto. Un derroche de amor de lo más mediático y comercial que parece dejar de lado a las personas que no tienen una relación sentimental. Pero este año, en Zaragoza no va a ser así, pues siguiendo la estela del popular programa televisivo ‘First Dates’, el restaurante Quema organiza el 1 de febrero una singular (y sabrosa) cena degustación para aquellos ‘singles’ que quieren vivir la experiencia de una cita a ciegas.