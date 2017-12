Tres amigos, tres proyectos especiales y 29 testigos a la mesa para disfrutar de una experiencia única de vino y cocina. Este, precisamente, es el lema del restaurante Absinthium de Jesús Solanas, que para la ocasión puso todas sus ‘armas’ al servicio de Jorge Navascués, uno de los mejores enólogos de Aragón, y de Fernando Mora y Norrel Robertson, dos ‘master of wine’. En la cita se presentaron nueve vinos ‘exclusivos’, algunos inéditos y que no están en el mercado. Además, con los aperitivos –salmón salvaje escocés, ‘steak tartar’ de solomillo de ciervo y ‘gougères de Comte’– se brindó con el champán Veuve Clicquot. Pero este encuentro fue mucho más. De alguna forma, representó la puesta de largo de Mondo Garnacha, la unión de Jorge, Fernando y Norrel, que no están vinculados comercialmente, pero sí lo están por el invisible lazo de la amistad y de su pasión por el vino. Y, en particular, por la garnacha.