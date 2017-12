José Luis Yzuel: toda una vida...

El ganador del premio Con Mucho Gusto a la Trayectoria Gastronómica fue el sariñenense José Luis Yzuel, todo un nombre en la hostelería aragonesa y, desde hace unos meses, el máximo representante del sector a nivel nacional. Buena prueba de su amplio compromiso es que el pasado martes entregaba los premios de la Federación Española de Hostelería y, tan solo dos días después, recibía el reconocimiento de los galardones de HERALDO.

Muy satisfecho con esta distinción y con la autoridad que da ser la cuarta generación de una familia de hosteleros, Yzuel no se cansa de decir que hay mucho trabajo por hacer en un sector que merece mayor reconocimiento. Y, en este sentido, cree que la hostelería aragonesa "no está en el lugar que se merece" a nivel nacional, quizá porque "no creemos en nosotros mismos". No obstante, confía en que "se están haciendo las cosas bien" en la Comunidad y en que se está demostrando mucha calidad.

A su labor corresponden iniciativas tan conocidas en la región como el festival Aragón con Gusto o el Certamen Gastronómico, entre otros. Al respecto, señala que es importante dinamizar y promocionar la hostelería, "para que los restaurantes compitan y se pongan las pilas".

Un propósito para 2018