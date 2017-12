La gastronomía y la Ilustración

En Aragón tenemos un patrimonio gastronómico de primer nivel, amplia tradición de excelentes cocinas, algunas de ellas reconocidas internacionalmente y una infraestructura de restauración altamente profesionalizada. Tenemos grandes potencialidades entre nuestros profesionales y la magia inigualable de nuestros ingredientes, pero tenemos que mejorar su conocimiento y divulgación, la comunicación exterior e interior y dar a conocer mejor nuestra oferta culinaria y de restauración. Y para ello es fundamental que los propios aragoneses conozcamos mejor nuestra gastronomía, la valoremos, la disfrutemos y nos convirtamos en los primeros prescriptores de la misma.

La divulgación como clave

Y en ese trabajo es fundamental la labor de los medios de comunicación. Como ocurre en cualquier otro saber, la divulgación es un punto clave, como bien se sabe desde la Ilustración. Recientemente, desde Turismo de Aragón apoyábamos la iniciativa del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina y la comarca de Valdejalón de poner en valor las investigaciones de la hispanista inglesa Vicky Harward en relación con un cocinero, el franciscano Raimundo Gómez, conocido como Juan Altamiras, almuniense que, imbuido del espíritu de la Ilustración, editaba en 1745 el ‘Nuevo arte de cocina sacado de la escuela de la experiencia económica’.

En el prólogo, el autor confiesa la finalidad didáctica y divulgativa de la obra, que acabaría siendo muy popular en los fogones del siglo XVIII y XIX, y afirma: "En el mismo instante, en que forzado de la obediencia me hallé en el empleo de la Cocina, sin Director, que me enseñara lo necesario para el cumplimiento de mi oficio, determiné, quando bien instruido, escribir un pequeño resumen o cartilla de cocina, para que a los recién professos, que del noviciado no salen bastante diestros, encuentren en él, sin el rubor de preguntar, que acuse su ignorancia, quanto pueda ocurrirles en su Oficina".

El 1 de febrero de 1758, un aragonés de Alcañiz, Francisco Mariano Nipho, publicaba el primer periódico de España, el ‘Diario noticioso, curioso, erudito, comercial, público y económico’. Un hito en el periodismo hispano. En él, la información y la divulgación se imprimían con caracteres distintos, distinguiéndolos, antecedente de los que hoy podemos llamar separatas o suplementos.

Decía Nipho, en relación con las separatas: "Una obra pequeña se lee sin molestia, deja descansado el gusto para continuar su lectura, porque como se interpone el vacío de una semana, se reitera la lección de lo que se halla entre las manos y se desea con más ansia lo que se espera". Bien es cierto que él se refería a la divulgación literaria, pero bien podríamos aplicarlo a la divulgación de la gastronomía.

En definitiva, desde el Departamento de Vertebración del Territorio, competente en la materia de turismo, estamos empeñados en divulgar nuestra gastronomía como paso fundamental para ponerla en valor e integrarla como un activo conocido y valorado de nuestra oferta turística.

