El guirlache de Aragón: protagonista de los cupones navideños de la ONCE

Será el 16 de diciembre el día en el que todos los aragoneses que sueñan que la suerte les premie con algo de dinero puedan hacerse con alguno de los cinco millones y medio de boletos que lucirán nuestro guirlache. Una jornada muy especial para la delegación territorial de la ONCE en nuestra comunidad, ubicada en Zaragoza, a quienes la decisión de esta campaña tan dulce les ha encantado.

Una presentación por todo lo alto

Este 13 de diciembre, una decena de personas se ha congregado en las instalaciones del paseo de Echegaray y Caballero, 76, de Zaragoza para disfrutar de la presentación de este cupón que tanta ilusión ha hecho a los responsables de la sede regional. Tal y como avanzó el delegado territorial en Aragón, Ignacio Escanero, días antes de la convocatoria, con este evento buscaban hacer "algo especial para dar a conocer a toda la Comunidad los boletos del guirlache".

El cupón ha sido presentado por D. Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y D. Ignacio Escanero, Delegado Territorial de la ONCE. Además han estado acompañados por responsables del Grupo Social ONCE y de la Consejería, además de representantes del sector de la hostelería y el comercio. Olona, quien ha comenzado felicitando a La ONCE por su 79 cumpleaños, quiere poner el acento en el guirlache, "en el turrón de Aragon", tal y como lo nombra. "Con este cupon, La ONCE está ayudando a que nuestra industria agroalimentaria venda más y mejor sus productos, y entre ellos, el emblemático guirlache".

¿Y el premio?

El sorteo del boletín del guirlache se realiza este próximo sábado 16, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

