Según la ciencia, el cacao no es afrodisíaco

Quizá María Ángeles Martín Arribas pensase en Francisco de Quevedo en la cata que organizó en la Delegación del CSIC cuando dijo: “Es amargo el cacao, muy amargo...”. No se alteró en desmitificar algunos mitos: el chocolate blanco no lleva nada de cacao; el chocolate con leche, poco o porcentajes más bien medios o bajos. Y para que el chocolate sea beneficioso debe llevar un porcentaje del 60 o 70 % del cacao, que es muy saludable “porque posee alrededor de 300 componentes químicos”, y muchos de ellos son antioxidantes, polifenoles, y ayudan a combatir la hipertensión, el cáncer, las diabetes de tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

María Ángeles Martín desmontó la leyenda negra del cacao: no provoca caries ni migrañas, no influye en el sobrepeso y ni activa el acné de los adolescentes. Al menos necesariamente. Y explicó el proceso de fabricación a partir del cacaotero: se recoge la vaina, se seca, se tuesta, se muele y, con diferentes métodos de elaboración, se transforma en chocolate. “Una cosa es el cacao y otra el chocolate”, dijo María Ángeles, y otra los derivados del chocolate, tan sabrosos como insanos, se podría apostillar. Eso sí, no consta científicamente que sea afrodisíaco ni que abra una puerta a la felicidad, aunque sí reconoce la doctora en Ciencias Biológicas que la mezcla de sabores, de texturas y olores de distintos chocolates, esa suma de sensaciones diversas puede resultar placentera y muy estimulante. “Ese equilibrio de sabores, como sucede con los helados, puede ser muy hedonista, pero no hay estudios serios que prueben su condición de estimulante erótico o amoroso”, subraya.

Dicho todo ello, María Ángeles Martín dirigió una cata de cacao y chocolate. Explicó que debe hacerse con los cinco sentidos: la vista, que permite distinguir el color, verificar la ausencia de defecto o detectar incómodas burbujas; el olfato, que distingue la vainilla y la leche en el chocolate blanco o los olores a selva, “es muy importante activar y captar los aromas retronasales”; el tacto, que permite ver si es pegajoso o está bien seco; el oído, porque permite escuchar ese 'crunch' característico cuando se parte. Y, por último, la fase gustativa, todo un ritual.