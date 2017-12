¿Sabes cuál es el único alimento que no caduca?

Parece imposible, pero no lo es: la miel de abeja no se echa a perder. Se trata del único alimento que no caduca y que posee una perdurabilidad increíble. De hecho, se han llegado a encontrar tarros de miel que todavía podrían comerse en tumbas egipcias que cuentan con miles de años de antigüedad. Pero, ¿a qué se debe esta asombrosa longevidad?