Setas, almejas y Juan... sin tierra

Cuando yo era pequeño, las películas de aventuras, que eran las que más me gustaban, solían tener unos 'buenos' buenísimos y unos 'malos' malísimos, y no pocas veces bastante tontos.

Una de las películas que más me gustó en aquella época (me sigue gustando ahora más que cualquier otra versión de esa historia) fue la titulada en España 'Robín de los bosques' ('The adventures of Robin Hood'), dirigida por Michel Curtiz y protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland.

Los 'buenos' eran Robin y sus hombres, y el rey Ricardo, llamado 'corazón de león'. Los 'malos', Guy de Gisborne y el príncipe Juan, hermano de Ricardo y regente de Inglaterra en su ausencia, que era el malo tonto.