Salmón: un pescado con la etiqueta de saludable y versátil

El salmón es un pescado azul rico en ácidos grasos Omega 3 que contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos plasmáticos y, además, aumentan la fluidez de la sangre, lo que previene la formación de coágulos o trombos. De ahí que se recomiende su consumo habitual, tal y como hacen prestigiosos médicos como el cardiólogo Valentín Fuster, abanderado de iniciativas de salud pública a favor de su ingesta.

Sin duda alguna, este es un mensaje que ha calado hondo en relación al salmón. No hay más que acercarse a un puesto como el de Pescados Cañete, en el Mercado de San Vicente de Paúl, para comprobarlo. "Es lo que más valora la gente –comenta su propietario, Alberto Lallana–, probablemente es el pescado más vinculado a la idea de un producto saludable". Eso sí, consumido en su justa medida. "No es para tomar tres veces a la semana –prosigue–, para eso ya están los pescados blancos, menos calóricos, que aunque no aportan tanto Omega 3 son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico".

De la mano de estos argumentos relacionados con la salud, hace años que nuestro protagonista irrumpió masivamente en las cocinas de medio mundo vinculado la acuicultura. Muy atrás queda la percepción que se tenía en España allá por los años 30 del siglo pasado de que era un pescado de prestigio. Emilia Pardo Bazán sostenía exactamente eso, que era "un plato de lujo". Hoy en día, sin embargo, su presencia resulta habitual en los menús del día de 10 euros.

La cría del salmón: claves