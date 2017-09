El aragonés Fernando Mora, nuevo 'Master of Wine'

El viñador aragonés Fernando Mora es uno de los catorce nuevos Master of Wine (MW), nombrados hace escasos días por el Institute of Masters of Wine (IMW) con sede en Londres. Actualmente, son apenas 369 los profesionales que disponen de este prestigioso título en todo el mundo, trabajando en 29 países. Entre ellos enólogos, compradores de vino, periodistas, gestores de bodegas, distribuidores, educadores y académicos.