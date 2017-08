Mejillones: exquisitos, abundantes y poco valorados

Su popular precio no está en consonancia con la condición de bocado gourmet que expertos y consumidores, en general, le atribuyen a los mejillones. En ello coinciden las cuatro personas consultadas para elaborar este reportaje. Franchesco Giorla, encargado de La Mejillonera de la zaragozana calle Cinco de Marzo desde hace 18 años, es uno de los que así lo cree: "Al haber una producción tan abundante no se valoran demasiado; si fueran como las ostras, que no se comercializan en grandes cantidades, probablemente estaríamos hablando de una situación muy diferente, pero lo cierto es que es un molusco exquisito".