Gervasio Mata: “Contesté como se merecían, con ironía, porque nos estaban haciendo daño después de tantos años de trabajo honesto”

El hostelero de Alquézar Gervasio Mata es un tipo singular, de una pieza, de los que casi ya no quedan. Podrán gustar o no sus comentarios, bromas o pensamientos pero lo que no se puede negar es que es honesto y pertenece a una cultura propia de la generación anterior en la que las únicas redes sociales se tejían en torno a una mesa, con botellas de vino, anís, café o coñac.

Esta filosofía es la que ha caracterizado al restaurante Casa Gervasio que fundaron hace 42 años sus padres con un concepto de cocina propio de un hogar y alejado de la alta restauración: dar de comer al cliente lo que hay. Jamón, queso, judías, ajoarriero de bacalao, los tradicionales canelones o el cordero a la brasa constituyen un menú de cinco estrellas para los amantes del buen comer y de la cocina tradicional. Si a eso unes la socarronería propia de Gervasio o su madre Maribel, una experta cocinera y atípica ‘maitre’, el resultado puede ser una velada divertida, si tienes buen sentido del humor, o frustrante a partes iguales.

De sobras son conocidas las anécdotas de este emblema de la hostelería en Alquézar en la comarca del Somontano y buena parte de la provincia de Huesca. Sin embargo todavía hay clientes que acuden a Casa Gervasio “y no saben a donde van”, como explica el propio hostelero. Los últimos una familia que acudió con su hijo de 15 años y quería que se le sirviera un menú infantil. “Aquí se come lo que hay y se paga como un adulto”, dijo su madre Maribel.

La crítica de esta familia por el trato recibido en un portal turístico ha sido viral, no por la queja si no por el comentario del propio Gervasio Mata. “Yo con quince años ya me comía medio conejo para almorzar”. Su comentario ha sido muy celebrado en las redes sociales, aunque también hay detractores de esta forma de pensar.

“Lo que he hecho ha sido lo que me han enseñado mis padres, ser honesto y tomármelo con humor. Llevo 26 años en el sector y hemos tenido el comedor lleno con 100 personas y 60 abajo esperando. Que venga alguno y me diga que somos no sé qué… Ojo que la gente es de una fineza... Le dices a alguno cualquier cosa y ya es mala educación”, explica Gervasio. “Mi casa era un sitio de la broma. Antes salía mi madre y emprendía a los comensales para que comieran, pero ahora no se puede decir nada porque ya están escribiéndolo en internet”, cuenta este hostelero de 43 años.

Sobre su comentario y el eco que ha tenido en redes sociales, Gervasio se muestra “sorprendido porque yo no me manejo en estas cosas de internet. Te extrañas porque una cosa así llame tanto la atención. Ese comentario lo hice porque nos estaban haciendo daño después de tantos años de trabajo, y contesté como se merecían y así me lo tomé, con educación, respeto y la ironía que nos caracterizó siempre a Casa Gervasio”.

Aunque no a todo el mundo gusta esta actitud y como cuenta el propio hostelero, “cada día hemos tenido que echar a tres o cuatro personas”. Pero como él mismo insiste, "hay que saber a dónde vas a comer". “Tenemos un menú para todo el mundo igual, desde hace 40 años. En Casa Gervasio se come muy bien y nadie dirá lo contrario, pero no se besa el culo a nadie. Antes la gente venía a comer y cantaban jotas en una mesa con doce botellas y se iban a las seis o las siete de la tarde, y la gente era feliz. Ahora estamos amargados porque con las redes sociales, los teléfonos móviles e internet ya no hay vida social. Antes teníamos solo tres mesas de 20 comensales, dos de 16 y una de 8. Ahora hay mesas de 4, de 8, 10 o 12, de 2… El cliente de Casa Gervasio no sabe cómo se enciende un ordenador”, sentencia.

De Casa Gervasio se podría escribir un libro con cientos y miles de anécdotas similares. “Yo solo expreso mi forma de ser, siempre he sido así, un tío honesto. Lo que pasa es que al ser así es chocante porque vivimos en un mundo de hipocresía y a la gente le llama la atención”, señala.