5 infusiones frías para el verano

Quienes disfrutan en invierno con el calorcito que nos proporciona una rica infusión, se encuentran un poco perdidos en verano, cuando las altas temperaturas hacen poco apetecible esa tisana caliente. Pero no hay de qué preocuparse, existen muchas combinaciones que pueden tomarse frías, disfrutando de sus sabores refrescantes, con el importante añadido de que tienen efecto adelgazante. Te ofrecemos cinco propuestas que seguro te gustarán:

1. Agua con limón y jengibre. Es la propuesta más básica pero no por eso poco eficaz o sabrosa. Además, su preparación es tan simple que no te dará ninguna pereza: corta un limón a rodajas y ponlo a hervir en un litro de agua. Añade un poco de jengibre rallado o en polvo. Retira todo en cuanto el agua comience ahervir y déjalo reposar durante 15 minutos. Mete todo en el frigorífico durante una hora. Ya lo puedes tomar, pero, si te gusta muy frío, añadele unos cubitos de hielo. Como te decimos, esta bebida no es sólo refrescante sino que también te ayudará si quieres perder peso.

2. Añade más frutas. Partiendo de esa primera receta base, se pueden inventar más batidos desintoxicantes, eligiendo las frutas y verduras que más te gusten. El principio es siempre el mismo: una infusión de limón y jengibre. Después, añade a tu gusto manzana y canela, fresa y kiwi, pepino, melocotón y melón, sandía y menta, piña o lima.