Para mitigar los calores

Los calores que estamos padeciendo hacen que apetezca algo refrescante; una sopa fría, por ejemplo. Y lo primero que se le viene a la mente a un español cuando piensa en sopas frías es, cómo no, el gazpacho.

Fui a mirar qué dice el Diccionario del gazpacho... y he de reconocer que me sorprendió para bien: "Sopa fría cuyos ingredientes básicos son tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo y sal". Para mí, casi perfecta; el "casi" es que no menciona al pepino.

Compárenla con la que figuraba hasta ahora en el propio Diccionario: "Género de sopa fría que se hace regularmente con pedazos de pan y con aceite, vinagre, sal, ajo, cebolla y otros aditamentos".