Nieves, con el alma de la montaña

Esta semana celebraron una presentación oficial y cata con hosteleros y autoridades de la zona en el restaurante Saborea de Biescas. Este vino de las Nieves se podrá encontrar fundamentalmente en restaurantes del valle de Tena, en la tienda Pyrene de Biescas y en el vivero de empresas de Adecuara de Biescas, donde tienen las bodegas Ba lMinuta. Las cepas, por su parte, se encuentran en Barbenuta (de reciente plantación), un pequeño pueblo del valle de Tena, y en Embún (centenarias), en el valle de Hecho.

El resumen de estos primeros seis años no puede ser mejor para ellos. "Hemos conseguido lo que veníamos buscando, hacer vinos más frescos, con más acidez y más apetecibles, en definitiva, hacer vinos de montaña", explica Pilar. Además, lo han conseguido antes de lo que esperaban, porque una viña, hasta que no lleva 4 o 5 años produciendo, no da un vino de calidad, "y en el caso de las viñas de Barbenuta, en el blanco, porque la uva es íntegra de ahí, es un vino más que correcto y solo lleva dos años produciendo", asegura la enóloga. Por lo tanto, el futuro para ellos es muy esperanzador.

La cosecha de este año les ha permitido sacar 500 botellas de blanco y 1.000 de tinto, y aunque cada año aumentará, la idea es tener una producción reducida, que nunca sobrepase las 20.000 botellas "para que tenga calidad". El vino blanco de las Nieves tiene aromas intensos en nariz, donde se identifican flores blancas con un sutil toque cítrico, con presencia de aromas secundarios que recuerdan a yogur y mantequilla. En boca, la entrada es intensa y aromática acompañada de una sensación untuosa y un equilibrio armonioso entre el alcohol y la acidez que presenta. Y el tinto tiene una gran intensidad aromática, con recuerdos de frutos rojos y negros madurados. En boca, tiene una entrada muy aromática, con un perfecto equilibrio entre acidez y alcohol, terminando el recorrido con un final largo e intenso. Estas características, a las que se añade una baja graduación alcohólica, permiten que estos vinos sean "más frescos para beber" y más fáciles de combinar con diferentes tipos de comida.

La cosecha de este año no se va a quedar solo en el vino. Los años anteriores ya pudieron sacar algunas botellas de cava, y en esta han destinado una parte del vino blanco para este producto, al que quieren dar entre 12 y 15 meses de crianza. Igualmente tienen 700 litros en barrica de roble francés, "para hacer un tinto con barrica, con uva exclusiva de las garnachas centenarias de Embún". "Y tenemos más ideas", concluyeron.

El vino de las Nieves blanco 2016

Grado alcohólico: 11º

Variedades: 75%

Chardonay + 25% Riesling y Gewürrztraminer

PVP: 9 euros + IVA

El vino de las Nieves tinto 2016

Grado alcohólico: 13,5º

Variedades: 60%

Garnacha + 40%

Cabernet franc

Precio: 10 euros + IVA

