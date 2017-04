Comer, beber y dormir

La amplia oferta enoturística de la que ya dispone Aragón ha aumentado recientemente con la puesta en marcha de un plan con varias opciones de visita a las instalaciones de Bodegas San Valero , en Cariñena, c on cata maridada de algunas tapas con sus vinos y disfrute de su oferta enogastronómica en el degustador de la bodega o en el asador Bako , de la localidad. El programa se ha presentado esta semana a la prensa especializada y ya está funcionando a pleno rendimiento desde hace unas semanas.

El plan dispone de tres opciones con otros tantos precios. La básica cuesta 10 euros por persona e incluye una visita guiada a la bodega con un sumiller y una cata de tres vinos acompañados de una tapa cada uno. En un escalón superior, por 30 euros, se puede comer en el 'degustador' –un chalet anexo a la bodega– un exquisito menú maridado con dos vinos de la gama Particular: el Blanco Particular Chardonnay Moscatel de Alejandría 2015 y el Tinto Particular Garnacha 2016.

Se empieza con un aperitivo consistente en foie escabechado al moscatel de Alejandría, puré de melocotón de Calanda, compota de higos y sal de chardonnay. Hay dos entrantes de muy acertada elaboración: timbal de perdiz roja escabechada sobre mortero de patata ácida, dados de tomate concassé, texturas de cebolla con salda de mostaza y miel; y risotto de hongos y boletus trufados, lascas de parmesano y crujiente de puerros con polvo de ceps.

El plato principal consiste en una carrillera de buey glaseada en garnacha de viñas viejas Particular a baja temperatura con porrusalda trufada y dado de patata confitada con ajos tostados. Y de postre, mousse de queso Idiazábal y carne de membrillo con fresones macerados en cava Particular Blanc de Noirs, polvo de bizcocho de aceite de oliva y helado de maracuyá. Existe una tercera opción, por 8 euros más, que incluye un chuletón en el menú, cuya degustación se traslada al asador Bako. En los tres casos se incluye un descuento de dos euros en cada entrada para comprar en la tienda de la bodega.

Estas degustaciones se hacen al final de la visita a la 'Catedral del vino de Aragón', con un paseo por la tienda, por una pequeña parcela con cepas de distintas variedades de uva, por una sala de fermentación con capacidad para 5,6 millones de litros, por la sala de barricas, donde reposan 14.000 toneles de roble, y por las salas de crianza, donde envejecen cuatro millones de botellas.

y a dormir. Los turistas también pueden pernoctar en los tres apartamentos rurales acondicionados en la antigua bodega de San Valero, ubicada en el casco urbano de Cariñena, en la que también está el museo-tienda. Estas acogedoras dependencias, hasta ahora solo estaban disponibles para clientes de la bodega o personajes importantes que acudían a la localidad y visitaban la bodega. El precio es de 60 euros cada noche, que se queda en 100 euros si se pernocta dos días.

Las visitas se organizan los sábado y domingos y pueden reservarse en el teléfono 976 620 454 o a través de correo electrónico enoturismo@sanvalero.com).

Próximamente, en el paquete enoturístico se incluirá una visita a la antigua bodega Tierra de Cubas, adquirida por San Valero.

