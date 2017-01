Sopa de piratas y financieros

Yo no era más que un crío, y un crío que vivía en una ciudad, en un país donde entonces ni soñábamos con la televisión; quizás por eso recuerdo la impresión que me causaron dos documentales que me parecieron sendas revelaciones: 'El desierto viviente', de Walt Disney (1953) y 'El mundo del silencio', de Jacques-Yves Cousteau (1955).



Fue en el segundo en el que viví por primera vez laen playas de arenas blanquísimas y aguas turquesa, pero llenas de seres deseosos de un aperitivo de cría de tortuga. Como se dice ahora (entonces no conocíamos esa palabra)Años después, como consecuencia de la lectura de novelas de náufragos, de piratas... supe que la tortuga era comestible. No sé:. Ni siquiera hecha sopa, que es la cumbre de la cocina de estos inofensivos y amenazados quelonios.(escribió el erudito Néstor Luján), de navieros y piratas, de la Inglaterra conservadora de sólido paladar y seco beber". Plato de piratas...Hay una magnífica literatura sobre piratas. Mis favoritos son dos de ficción:de Robert Louis Stevenson, yde James Matthew Barrie, sobre todo en versión Disney. Un tercero fue real y acabó mal, William Kidd, a quien incluyo porque aparece en uno de los mejores relatos no terroríficos de Edgar Allan Poe, 'El escarabajo de oro'.Pero, más que a los piratas, y por más que hoy sean las Antillas, aguas de filibusteros y bucaneros por excelencia, el último reducto de la sopa de tortuga,, bien lejos de la isla de Tortuga y de las Galápagos del 'Solitario George', otro quelonio entrañable.Que no todos lo son., la de la paradoja de Zenón de Elea, a la que Aquiles no alcanzará nunca, me cayó siempre fatal.No les voy a dar la receta de la auténtica sopa de tortuga. He visto dos, a cual más truculenta, porque empiezan con la pobre tortuga viva: la de Alejandro Dumas y la de la 'Marquesa de Parabere'; a sus obras remito a los curiosos.Sí les enumeraré: además de(se supone que con caparazón) para veinte personas, necesitarían, dos kilos más de otras carnes bovinas bien magras, unas manos de ternera, una gallina, sagú (contra su costumbre, la autora le llama arrow root),(en la versión inglesa lo dudo mucho), clavos, perejil, laurel, romero, tomillo, mejorana, pimienta,, en vez del Madeira de la receta original.Esta autora, y el propio Néstor Luján, explican que: se ponen en almíbar ligero las cortezas de una naranja y un limón; se añade. Bien mezclado todo, se añade medio vaso de leche, se deja en infusión dos horas, se cuela y se sirve muy frío.Isak Dinesen, la autora y protagonista de 'Memorias de África', escribió también el relato 'El festín de Babette', luego llevado al cine, en el que la protagonista, ex cocinera del Café Anglais de París y ex 'communard', prepara a sus puritanas patronasEl caso es que, a mi parecer con muy buen criterio,, como hizo el chef Iñaki Izaguirre al reproducir el menú de esa cena con ocasión del estreno en Madrid del film de Gabriel Axel.Una sopa para financieros... o para piratas. Quizá por elloen la que las carnes del quelonio dejan su lugar a una cabeza de ternera. La 'mock turtle' es, también, un personaje que aparece en la 'Alicia en el País de las Maravillas' de Lewis Carroll, aunque no en la versión de Disney, yEn fin, imaginemos a Phileas Fogg saboreando sopa de tortuga en el Reform Club. A mí, qué quieren que les diga,, y más sabiendo que la práctica totalidad de la sopa de tortuga que hay en el mercado viene en lata;