¿Cómo conservar los alimentos que nos han sobrado?

Ahora que acabamos de salir de las Navidades, donde hemos vuelto a vivir una auténtica ‘sobredosis’ de manjares en nuestras mesas, es el momento de aprender qué alimentos, en qué condiciones y durante cuánto tiempo se pueden conservar para comer más adelante.



El estudio publicado por la asociación Consumer nos da buenascomo sopas, purés, consomés o salsas deben conservasepara preservar a los alimentos de posibles contaminantes.Respecto a lasi no se consume toda, debe guardarse en recipientes herméticos yy podrían migrar componentes químicos a los alimentos.si son platos condeben consumirse durante las siguientesSi son platos como. Los platos conno sobrepasar lospara consumirlos.En el caso decomo embutidos al vacío, una vez abierto el envase, la cantidad sobrante debeTodos los alimentos que sobran en las comidas y que pueden almacenarse para una próxima ingesta deben estar protegidos, bien enLos alimentos deben protegerse del daño que les causa el frío, de los posibles patógenos y de la contaminación cruzada.Se trata sobre todo de las frutas y verduras. Melocotón, melón, nectarina, berenjenas, calabacines o pimientos pueden verse afectados por el frío. Su textura puede variar y su sabor alterarse, sin embargo, si la temperatura exterior es muy elevada, los alimentos no están enteros y no se consumen en poco tiempo, deben almacenarse en la nevera para garantizar, ante todo, su seguridad.Pueden volverse más oscuros y duros y, por tanto, su sabor y textura quedan alterados. Es preferible mantenerlos fuera de la nevera.es un alimento que, a no ser que contengan un relleno lácteo o la temperatura exterior sea muy elevada,En ocasiones se visualiza una capa blanquecina encima del chocolate que indica que la textura ha quedado alterada, sin embargo, no representa un peligro para la seguridad del alimento.