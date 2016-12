Tres consejos básicos para elegir un buen jamón esta Navidad

No cabe duda alguna de que una de las fechas en las que más apetece estrenar un pernil de jamón de calidad es en Navidad, pues estos días están marcados por las comidas multitudinarias en las que un requisito importante es el disfrute de todos los comensales. Y qué mejor forma de hacerlo que con este delicioso producto nacional que tan bien viste cualquier mesa festiva junto a los langostinos, el ternasco con patatas a lo pobre o los guirlaches.



Conocer algunos, ya sea en lo referente al sabor, al tiempo de curación, a su lugar de origen o al precio justo que se debe pagar por él.Normalmente en materia de jamones,. Este producto tiene un proceso de elaboración muy largo, en el que se debe tratar al pernil con especial mimo y esmero, y en el que debe estar siempre controlado por ojos expertos para evitar que en ninguna etapa del proceso de eche a perder. Por eso,(Especialidad Tradicional Garantizada), distintivo que asegura que el jamón ha obtenido el mínimo de siete meses de curación;, que indica la semana, el mes y el año en el que se inició la curación.Hay que tener claro que no hace falta gastarse una millonada en el jamón, tan solo asegurarse de una buena calidad precio.Para saber si el jamón que se está eligiendo es el adecuadoy un tacto que indique que el producto ha estado, al menos, siete meses en el secadero (aunque no hay que olvidar que). También el estado de las grasas exterior e intramuscular revela la calidad del pernil: la primera debe ser, pues esto indica que el jamón está rancio o envejecido en exceso; la segunda debe estar repartida de forma homogénea y en su justa medida de cantidad (ni mucho, ni poco).el jamón que presidirá la cocina estas Navidades. Y en materia de gustos, no hay nada escrito: más amargos, más dulces, más salados, menos... Lo importante es que sepa (y huela) como se espera.Es importante no hacer caso a la superstición de la pata derecha y de la izquierda. ¡No hay ningún estudio ni experto que avalen que una es mejor que otra!Ir al suplemento de gastronomía