Profiteroles: una deliciosa propina gastronómica

La primera vez que yo tomé profiteroles era ya un señor con todo el bigote; fue, si no recuerdo mal, en un restaurante más o menos italiano de Madrid, y mi reacción fue de extrañeza. Pensé: "¿cómo es posible que no haya comido yo esto antes?".



Porque parecían buñuelos, pero no eran buñuelos: para empezar, no estaban fritos. Eso sí, hacían honor a la definición que, en su edición actual, da de ellos el Diccionario de la Lengua Española: "".Me aficioné a los profiteroles, aun cuando no vinieran cubiertos de chocolate caliente.. Ni en el "Diccionario de Cocina" de Ángel Muro (1892), ni en la "Confitería y Repostería" de la "Marquesa de Parabere" (1943), ni en "1.080 recetas de cocina", de Simone Ortega (1972) aparecen estos pastelillos.Sí que venían, en cambio, en la primera edición (1938) del "Larousse Gastronomique", dirigida por Prosper Montagné, que ya advierte de quecomo el croquembouche o la tarta Saint-Honoré.Fui aprendiendo cosas respecto a mis amados profiteroles. Por ejemplo, que sí, que ya los conocía, aunque no con ese nombre, sino con el de. Con los años, descubrí que lo que yo llamaba petisú en Francia se llama éclair (relámpago), parece ser porHe comprado éclairs de chocolate en una pastelería de la calle Pierre Charron, entre los Campos Elíseos y Jorge V, en París, donde los envuelven de una manera que parece que está uno comprando algo en Tiffany's; se lo merecen, porque... de vida fugaz: son irresistibles.Petisú viene de petite chou, es decir, de pequeña col. Empezamos a aclararnos: son pastelillos hechos con pâte à choux. Y las coles aparecen aquí porque esos pastelillos, me refiero ade mi infancia o de la rue Pierre Charron,. Acabáramos.Yo, en un principio, por influencia del lugar en donde los comí por primera vez, tenía apor especialidad italiana que, más que con chocolate, se bañaba con zabaione; pero. Y su etimología es muy curiosa.La palabra aparece ya en el "Gargantúa" de François Rabelais, en el sentido de pequeño beneficio, gratificación.. Es decir, que de alguna manera Rabelais nos deja ver que un profiterol es una especie de propina.Otra mención del XVI se refiere a pan cocido entre cenizas, y la en el XVII aparece la de panecillo vaciado, relleno de béatilles y cocido en caldo., con los que se rellenan pastelillos. Vemos que aquí se habla de profiteroles salados.Finalmente, pero ya en el siglo XIX, se define profiterol como "". Éstos son nuestros profiteroles, cuyos ingredientes tradicionales son leche, mantequilla, sal, azúcar, harina y huevo.Es casi mágico ver cómo nuestras bolitas van inflándose, creciendo... Es importante evitar que una vez formados nuestros profiteroles "bajen" al enfriarse.. En casa, más que las tradicionales nata o crema pastelera,, que queda de lo más refrescante.Gratificación, decía Rabelais... Eso me recuerda que Alexandre-Balthazar Grimod de la Reyniére, considerado el primer crítico gastronómico, afirmó quePues eso: una propina, como cortesía son las "propinas" que ofrecen las orquestas para cerrar los conciertos ("Danubio Azul" o "Marcha Radetzky" serán quizá las más famosas). Pero es que la propina nos lleva más lejos.Y propina viene del verbo latino propinare. Que significaAsí que las propinas eran algo opuesto a lo que decían aquellas señoras que daban unos céntimos a un mendigo y le decían que no se los gastase en vino. La propina es, como ven, para beber. ¿Lo quieren más directo? Pues volvamos al francés,Así que:; son la "Marcha Radetzky" de una buena comida. Para beber... les sugiero. Dicho lo cual... bon profit, que en catalán significa buen provecho y equivale al hispánico "que aproveche".