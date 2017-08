La tapa y sus 37 altares

Larrañaga tiene perfectamente-o pintxo, "como se dice en Donosti", subraya-, pero al entrar en el terreno semántico la misión se vuelve más complicada que entre fogones."Para mí la tapa cada vez tiende más hacia un platito de alta cocina en miniatura, más que el pincho de antes con pan", explica Larrañaga, quien el día 29, evento que se extenderá hasta el próximo 12 de octubre.Una visión muy similar sobre lo que debe ser una buena tapa la tiene Carlos Casado, propietario del restaurante Ciento y Pico, dondeen su día más especial."Es la demostración de la cocina en pequeñas porciones, no sé si la cocina avanzada o moderna, pero en pequeño", suscribe Casado, para quien la clave de una buena tapa está en que permita al comensal "", comenta el hostelero.Y si difícil es definir uno de estos bocados, más difícil es convencer con ellos, puesto queque si de un plato tradicional se tratara, de esos que se comen sentados y alrededor de una mesa en lugar de sobre la barra."Es más complicado porque con muy poco espacio tienes que decir muchas cosas, abundar en la originalidad, la presentación y el maridaje de productos y sabores", reconoce Casado, que en esta ocasión se ha decantado por ofrecerle al visitante"Después de un rato dándole vueltas al nombre se nos ocurrió ese, no es nada raro,que me vino a la cabeza", reconoce entre risas Casado sobre una tapa que, como no podía ser de otra forma con ese nombre, tiene en el salmón noruego a su estrella.Larrañaga apostará por su "", una creación del chef Roberto González que sorprenderá gracias a su novedoso concepto con la panceta como elemento central de una tapa "muy divertida", como recalca el hostelero.", destaca Juan José Blardony, director general de La Viña (Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid), entidad organizadora de Devoratapas y de otras 16 rutas desde el año 2007.Según explica el director general, estas jornadas suponen una doble oportunidad, por un lado para los bares y restaurantes, "que pueden atraer a nuevos clientes"; pero también para éstos, quienes "en un tiempo muy corto" debido a la cercanía entre los locales participantes."Nos gustan estas iniciativas,", confirma Larrañaga a pocos días del comienzo una nueva edición de Devoratapas, un buen momento para dejar a un lado el culto a la mente yy buenos amigos o la familia alrededor.Bien lo sabe el propio Larrañaga, consciente de que con la cocina ", hay que pasarlo bien, disfrutar y hacer que la gente se divierta".Pues eso, al lío, o mejor dicho, a la tapa.Ir al suplemento de gastronomía