Una vaquería única en Aragón

Torreconde es una explotación de vacuno que produce leche, queso fresco y yogur. Dicho así podría parecer una granja más de las decenas que hay en Aragón. No lo es. Esta vaquería, levantada por los hermanos zaragozanos Javier y Juan Sanz, de 33 y 31 años de edad respectivamente, es la única en Aragón que produce en ecológico, lo que exige que la alimentación de su ganado también lo sea y que sus animales tengan acceso libre a pastos (ecológicos, por supuesto), por lo que se les exige poseer al menos media hectárea por cabeza. No se pueden además tratar las enfermedades del animal si no es con prescripción veterinaria o utilizando fitoterapia o homeopatía.

Es además la única cuyo ganado es de la raza Fleckvieh, originaria del centro de europa y de las llamadas de doble propósito porque tanto la producción de leche como la de carne tiene igual importancia. Esta elección no fue un capricho, explican los propietarios. Se trata de animales menos productivos, pero su leche es de mayor calidad y su vida útil se alarga hasta los 12 años. Para adquirirlas, estos dos ingenieros agrícolas acudieron a una novedosa fórmula no utilizada antes en la Comunidad, el leasing. Es decir, adquirieron sus vacas mediante un alquiler que pagarán durante cinco años, tras el cual, y una vez embolsada la última cuota, pasarán a ser de su propiedad. Explica Javier Sanz que cuando detallaron su intención en la entidad financiera a la que acudieron no encontraron muchos problemas, porque el banco no corre riesgos. "Si dejas de pagar, la empresa alquiladora vuelve a quedarse con el ganado", detalla Javier Sanz.

No fue una casualidad que estos dos zaragozanos sintieran el gusanillo por el sector agrario. Les viene de herencia. "En nuestra familia siempre ha habido ganado", señalan. De hecho, decidieron el nombre de su empresa y de su marca haciendo honor a ese pasado. "Mi abuelo tenía la explotación en un paraje del barrio de Santa Isabel que se conoce como la Torre del Conde", destaca Javier, que explica que decidieron optar por Torreconde porque, además, "en medio queda la palabra eco que también nos define".