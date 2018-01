Opel fija en tres años la congelación salarial, rebaja casi a la mitad la paga variable y un 10% los pluses

Además, la compañía reduciría casi a la mitad la paga variable, llamada Pavi, que estaba en 900 euros y se quedaría en 500 y además reduciría un 10% el plus de nocturnidad y el de festivos mientras que eliminaría el complemento por calendarios especiales.

En cuanto a las pausas, Opel España propone ahora quitar diez minutos, tres de ellos de los 18 que había para el bocadillo. Y sobre los turnos de trabajo, pretende implantar un sistema flexible de 15 a 18 turnos de lunes a sábado en la línea 1, de junio a diciembre. Y sobre la compensación, la dirección establece que "uno de cada dos fines de semana se trabajará con descanso compensatorio entre semana y uno de cada dos como jornada adicional de producción (máximo 20 turnos adicionales en fin de semana)". Y sería a partir de diciembre de este año cuando la empresa, según la propuesta presentada, se comprometería a revisar con la representación de los trabajadores la fórmula más adecuada de hacerlo. Mientras tanto, la compensación por sábados tarde trabajados sería de 1,25.

Asimismo, Opel plantea un programa de rotación entre la línea 1, la que más carga de trabajo lleva, y la 2, la del Corsa, con bastante menor volumen, en turnos de mañana y tarde para repartir las jornadas adicionales de producción y la presencia en fin de semana.

Por último, la propuesta de la dirección habla de horas extras obligatorias en casos excepcionales justificados por necesidades imprevistas y también hace una propuesta de complemento de IT ligado al cumplimiento de las condiciones establecidas por la empresa en la materia.

UGT no ha querido entrar a valorar la nueva propuesta de la dirección sino que se ha reservado dar su opinión hasta que conozca el sentir de sus afiliados en la asamblea que ha convocado para este sábado en la Ciudad Escolar Pignatelli.

Sin embargo, CC. OO. sí ha mostrado su rechazo a la nueva propuesta ya que no plantea un plan industrial para Figueruelas, algo que consideran primordial. "No se puede jugar con el Corsa ni condicionar un plan industrial a que haya acuerdo", manifiesta Ana Sánchez, secretaria general de Industria en el sindicato. Asimismo, considera que no es de recibo que la empresa diga que retomará el contrato de relevo para los nacidos en 1947 siempre que haya acuerdo, dado que "ya estaba pactado en el convenio anterior". Para Sánchez es también inasumible que no quieran integrar en el convenio a las categorías 6 y 7 de trabajadores más cualificados y que planteen una doble escala salarial para nuevas contrataciones, lo que implica, a su juicio, "que los nuevos que entren a trabajar en Figueruelas nunca lleguen a cobrar lo que perciben los trabajadores actuales.

Por último, CC. OO. no acepta que Opel diga que el contrato de relevo no se puede seguir manteniendo y plantee un plan de rejuvenecimiento de la plantilla a través de bajas incentivadas o un ERE extintivo pero sin determinar voluntariedad ni indemnizaciones ni nada. Para Ana Sánchez, "los condicionantes de la propuesta son tan vagos e inconcretos que no podemos aceptarlos".

Juan Pardo, de OSTA, ha mostrado también su rechazo frontal a esta propuesta. "Nuestros afiliados ya nos tiraron de las orejas por aceptar la contención salarial y esto supone mucho más". El sindicalista ha añadido que "seguimos apostando por subida de salarios y que no haya ningún retroceso, por lo que esta propuesta es bastante indignante".