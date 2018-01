CC. OO. Aragón cree que la propuesta de Báñez no sirve "de nada" si hay personas con menos de 800 euros de pensión

En muchos hogares de pensionistas y jubilados de nuestro país los finales de mes se pasan con graves problemas económicos. Como ha apuntado este jueves Cristina Díaz, militante de la Federación de Pensionistas de CC. OO. Aragón, si pagan la luz “no comen”. Según cálculos de este sindicato, los pensionistas han perdido de manera proporcional entre un 7%-8% de su poder adquisitivo en los últimos cinco años. Protestar ante esta situación ha sido el fondo de la concentración que Comisiones Obreras Aragón ha organizado este jueves por la mañana ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza, a la que han asistido decenas de personas que han coreado lemas como ‘Rajoy, ladrón nos robas la pensión’. Además, el sindicato ha exigido la puesta en marcha de una serie de medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones y ha reclamado las revalorizaciones necesarias para el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas.

“Hay que solucionar el tema de las pensiones tan bajas que tenemos en determinados ámbitos, que sobre todo afecta a las mujeres viudas que cobran algún tipo de pensión. Además, creemos que hay un problema con los ingresos y estamos dispuestos a hacer propuestas para que el sistema tenga más”, ha apuntado Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón.

El líder sindical ha sostenido que la propuesta lanzada hace unos días por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de permitir que voluntariamente se pueda elegir un periodo más amplio de cotización para el cálculo de la pensión no va a servir “de nada” si no se entra en el fondo del problema, esto es, las personas con pensiones muy bajas. “Les acaba dando igual que les cojas 25 años, 30 que 38 porque la pensión va a seguir siendo muy baja. Por tanto, la propuesta no acaba solucionando el que para nosotros es el principal problema de las personas que cobran ahora la pensión, ese grueso de 3-4 millones de personas que cobran por debajo de los 800 euros de pensión”, ha afirmado Pina, para quien esta propuesta no es neutra ya que no es igual para todos. “Perjudicaría a las personas que han tenido una carrera de empezar muy abajo en el mercado laboral y ha ido subiendo su sueldo de forma proporcional porque le cogería más años malos con respecto a los últimos, que serían buenos”, ha explicado.