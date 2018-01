Los sindicatos de Opel se preparan para una nueva etapa de diálogo con la empresa

Los sindicatos de la fábrica de automóviles de Opel en Figueruelas abordaron este sábado en sus respectivas asambleas el difícil momento por el que atraviesa la negociación del convenio colectivo de la planta, hoy bloqueado por las diferencias entre las partes.

UGT, la central mayoritaria, acordó en un multitudinario encuentro en la residencia Pignatelli mantener el diálogo abierto con la empresa e incluso plantear propuestas concretas que su secretario general en la planta, José Carlos Jimeno, rehusó compartir con los medios de comunicación. "Llevaremos nuestros planteamientos a la reunión que los sindicatos mantendremos el lunes antes de reanudar la negociación con la dirección el martes", apuntó.

Más transparente, Comisiones Obreras explicó que en su asamblea quedó muy claro el rechazo de sus afiliados a la propuesta presentada hasta ahora por la dirección por considerarla "inasumible". Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO.-Aragón, lamentó que los trabajadores de la factoría tengan que enterarse de la situación y posicionamiento de la empresa por los sindicatos y no por la propia dirección y llamó la atención sobre el hecho de que la compañía, hoy en el grupo francés PSA, no ponga sobre la mesa la existencia de un plan industrial antes de pedir a la plantilla sacrificios para poder llevarlo a cabo, como ocurría con General Motors. "Sindicalmente no podemos aceptar si el esfuerzo que se pide conduce a algo", dijo.