Pedro Solbes expone sus "importantes" diferencias con Rodríguez Zapatero

El exministro de Economía socialista Pedro Solbes ha profundizado en el Congreso en sus diferencias "importantes" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha dicho que abandonó su cargo porque no coincidía en hacer una política fiscal expansiva, sino que abogaba por reformas.

Solbes ha señalado en la comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis y el rescate bancario que él era partidario de una reforma laboral y de las pensiones porque el mercado de trabajo en España era muy rígido y la crisis iba a propiciar un elevado desempleo.

"Yo tenía dudas sobre una expansión fiscal en España en esas condiciones y no me parecía razonable, consideraba que eran necesarias reformas laborales y que hiciéramos algo también en pensiones", ha dicho tras señalar que "la opinión era diferente y el que tenía que irse evidentemente era yo".

Solbes ha recordado que estaba muy cómodo en el mundo europeo como comisario de Economía pero que cuando Zapatero le reclamó como ministro acudió por "coherencia" con su partido.

Ha explicado que tras una legislatura "no exenta de diferencias" creyó que su periodo había terminado, pero que como la situación económica se complicaba no quería que pareciera que se iba por ello y que por eso se quedó en la segunda legislatura.

"Pero me di cuenta de que había diferencias importantes de cómo veíamos la situación de la crisis y a partir de entonces puse el cargo a disposición del presidente", ha relatado.

No obstante, ha dicho que si la economía hubiera remontado en 2010 y no se hubiera producido otra recaída en 2011 las tesis de expansión fiscal que defendía Zapatero hubieran sido "válidas y correctas".

"Ni critico ni dejo de criticar, digo que cada uno tenia visiones diferentes", ha puntualizado.