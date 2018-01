El comité de Opel suspende durante esta semana las negociaciones del convenio

Estaba previsto que los representantes de la dirección y del comité de empresa de Opel España volvieran a sentarse hoy martes y el próximo jueves a la mesa de negociación para acordar un nuevo convenio colectivo para la planta zaragozana. Pero no será así. Y no porque los representantes sindicales no estén dispuestos a mantener el diálogo, ni porque hayan decidido bloquear el proceso, sino porque quieren conocer la opinión de sus afiliados y acordar con ellos el rumbo que tiene que seguir la negociación.