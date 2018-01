"Como emprendedor si he tenido un éxito importante es porque también ha habido 25 fracasos"

"Somos tres socios, y cuando empezamos, uno de ellos, Gustavo, venía de haber vendido BuyVip a Amazon. Nos juntamos con Patrick y lanzamos este proyecto que poco a poco fue cogiendo cada vez más mercado y sacando más servicios y más productos hasta convertirse en un paquete completo de soluciones para que el comercio de toda la vida pueda fidelizar a sus clientes con todos los servicios que ellos demandan", detalla Alex Dantart, confundador aragonés de esta 'startup'.

Los inicios de esta -relata- fueron muy unidos a la capital aragonesa, donde a este ingeniero zaragozano se le conoce ya como fundador y mentor de 'startups'. "La base de Klikin se creo en Zaragoza, porque la parte de desarrollo más tecnológica -que era la que yo controlaba-. Estábamos en Gran Vía 21 y nos mantuvimos aquí durante casi tres años hasta que empezó a engordar tanto la cosa que en el 2014 o el 2015 hubo una fusión con una empresa andaluza y mantuvimos todo en Madrid por necesidades comerciales y de operatividad, dado que éramos ya más de 20 personas", explica este emprendedor.

Esta semana, la multinacional española Repsol adquiría el 70% de la empresa por un precio de entre seis y ocho millones, según informa el creador aragonés de esta 'startup', y tanto para él como para el resto de fundadores de Klikin, esta operación es una alegría más que evidente. "Para el proyecto es un impulso buenísimo porque Repsol es un 'partner' que si quiere poner un anuncio en Callao lo pone; pero más allá de eso, a mí me hace ilusión por el bombo aragonés que hay detrás. Siempre mola decir que una empresa cofundada por un zaragozano ha sido comprada por Repsol, y no deja de ser un éxito para el tejido empresarial aragonés", reivindica Dantart.

Emprendimiento: un camino de fracasos y logros

La trayectoria de este emprendedor zaragozano de 40 años está cargada de logros. Anteriormente, junto a otros tres socios también españoles, fundó en Nueva York Olapic, una empresa que "se vendió a un grupo americano por 120 millones hace dos años o tres años". No obstante, reconoce que en su camino al éxito ha habido también derrotas y que para él emprender es asumir esos errores y aprender de ellos. "Yo, como emprendedor, si he tenido algún éxito importante ha sido porque también ha habido 25 fracasos detrás. Gracias a ellos uno crece, evoluciona y por fin empieza a dar sus frutos. Los emprendedores siempre tenemos eso, que nunca vamos a parar y a mí de Kliklin me gustaba sobre todo eso, que es una 'startup' que se creó en Zaragoza y saltó a Madrid porque se necesitaba que evolucionará allí", afirma orgulloso.

La función de Kliklin actualmente es tratar de dar toda la potencia de internet al comercio físico y, para ello sus fundadores han tratado de unificar todos los servicios típicos que ofrece internet en una sola aplicación que se ha convertido en una herramienta de 'e-commerce' muy potente, puesto que tiene "copado" el territorio español con miles de comercios. "Inicialmente se creó para que los usuarios pudieran ganar y canjear puntos con las compras que hacían en las tiendas, pero ha evolucionado a algo mucho más bestia: hacer pagos con el móvil, pedir comida a domicilio o servicios, hacer reservas en restaurantes, etc. Eso nos ha dado una ventaja competitiva en España en los últimos seis años y entendemos que Repsol, en su afán por querer meterse en este mercado, ha comprado diferentes 'startups' para empezar a hacer algo grande con todas ellas", vaticina este emprendedor.

Con la ilusión todavía reciente de esta operación que acaban de formalizar con Repsol, Alex Dantart se prepara ya para afrontar nuevos retos. Esta vez, si es posible, le gustaría dar el salto con otra empresa zaragozana de la que forma parte: Garrampa, un 'e-commerce' en el que trabajan ya más de 30 personas. "Para mí que una empresa facture 100 o 200 millones no es tan relevante como el poder dar trabajo a 20 personas en lugar de a diez, y en Garrampa lo hemos conseguido y esperamos que ojalá dentro de cinco años dé otra noticia similar", dice optimista.