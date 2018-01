El Consejo de Arento estudia hoy una ampliación de capital de entre 2 y 2,5 millones

El Consejo Rector del grupo cooperativo agroalimentario aragonés Arento celebrará hoy en Mercazaragoza una reunión para abordar los detalles de un plan de reestructuración con el que quiere dar una "reorientación a la empresa" para poner fin a sus problemas financieros. Entre otras cuestiones, según fuentes de la organización, se abordará una ampliación de capital de entre 2 y 2,5 millones de euros que deberá ser aportada por los socios de las 88 cooperativas que conforman el grupo.

El Consejo, presidido por Pedro Naudín, analizará con detalle la situación financiera del grupo cooperativo, que sin ser alarmante genera problemas de liquidez y tensiones de pagos con las cooperativas a pesar de que el último ejercicio cerrado, el de 2016, se cerró con un Ebitda (beneficio bruto de explotación antes de la deducibilidad de los gastos financieros) consolidado de 5,9 millones de euros. Ya estos últimos años Arento ha elaborado diferentes estrategias para mejorar su flujo de caja con una reducción de la deuda a corto plazo de 4 millones de euros, pero las acciones realizadas "no han sido suficientes y no se ha conseguido el efecto buscado". La deuda total del grupo se eleva a unos 20 millones de euros, sobre todo por inversiones realizadas que aún no han sido amortizadas.

En la actual situación financiera del grupo, en el que participan 20.000 socios cooperativistas, han influido también en este tiempo los efectos de la crisis económica, las consecuencias de precios como los de los carburantes o las materias primas y los efectos de la sequía. Es por ello que el Consejo Rector ha optado por llevar adelante una amplia reestructuración que incluirá, asimismo, un relevo en la dirección, si bien no se prevé que el nombramiento de la persona que sustituya a Luis Navarro Olivares se produzca de modo inminente.