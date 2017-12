Los empleados de Santander pueden acogerse al ERE desde este miércoles

El periodo de adscripción voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Santander España se inicia este miércoles, 13 de diciembre, y permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero.

Así, los empleados de la entidad presidida por Ana Botín, incluidos los procedentes de Popular, podrán acogerse al expediente antes de febrero del próximo año, aunque el banco comenzará a dar respuesta a las solicitudes a partir del 10 de enero.

Por el momento, la red comercial de ambas entidades no se ve afectada en el marco del ERE, pues su integración no se prevé hasta el año 2019, por lo que los empleados de la red comercial de Santander y Popular no pueden adherirse al acuerdo.