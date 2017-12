Pros y contras de invertir en bitcoins, la moneda que se ha revalorizado un 1.500%

Es la moneda virtual más famosa pero no la única, aunque lo cierto es que una meteórica ascensión que le ha llevado a revalorizarse más de un 1.500% en apenas un año ha eclipsado a otros tipo de criptomonedas y ha convertido al bitcoin en un objeto de deseo para aquellos que ansían revalorizar sus ahorros. Tiene defensores y detractores, quienes advierten de que es el futuro y los que alertan de que terminará explotando cual burbuja, pero unos y otros insisten en que antes de lanzarse a su compra y utilización hay que conocer los pros y contras de esta moneda. Y estar preparado para que su destello -y con ello la inversión- pierda el brillo que le ha llevado a cotizar, desde el pasado domingo, en el mercado de futuros de Chicago y puede que a no tardar lo haga también en el Nasdaq.

Su origen se remonta a 2009, cuando Satoshi Nakamoto (el pseudónimo que utiliza su autor o autores) decidieron crear esta moneda para que fuera utilizada para realizar compras únicamente a través de internet. Un documento elaborado por el Banco de España ya advertía que el Bitcoin “nace con ambiciones elevadas: proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias de valor rápidas, a bajo coste y que, además, no pueda ser controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades financieras”. Porque se trata de una moneda virtual, independiente y descentralizada, intangible, que regula la red y que se cambia directamente entre internautas.

Como no podía ser de otras manera, para adquirir una moneda virtual hay que acudir a un mercado que también lo sea. Es necesario descargarse en el móvil o en el ordenador un software que se convierte en un “monedero” (por supuesto virtual), que genera una dirección bitcoins desde la que se realizan las transacciones, es decir el envío o el recibo de dinero entre usarios de la criptomoneda. Son operaciones instantáneas que pueden monitorizarse en tiempo real, y aunque los usuarios son anónimos, ojo, porque los trasferencias son públicas, aunque para asegurar las transacciones se utiliza una serie de criptografías de llaves (una pública y otra privada), individualizadas para cada cuenta.

¿Es engañosa su revalorización?

El bitcoin ha llegado a cotizar cerca de 17.000 dólares cuando hace apenas doce meses su valor se situaba en 900 dólares. Dicho de otra manera, si a comienzos de año se compraron tres bitcoin (2.700 dólares) ahora tiene en su monedero virtual nada menos que 51.000 dólares. Una revalorización que ha hecho saltar las alarmas de algunos sectores, entre ellos la banca, que recuerdan como dato a tener en cuenta que apenas unas 1.000 personas controlan el 40% de esta moneda, con lo que sus movimientos podrían provocar un hundimiento “inmediato” del valor, han llegado a advertir desde Bloomberg. Sus defensores destacan, sin embargo, que su crecimiento se explica por las limitaciones de su volumen. Solo puede haber 21 millones de bitcoin, no como las divisas que crecen cuando así lo necesitan los bancos centrales.

¿Que riesgos puede comportar?

Un informe de la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de España, advierte que el carácter descentralizado de la moneda puede convertirla en moneda de uso para la financiación de actividades ilícitas y/o blanqueo de capitales. Señala además que el hecho de que redes de crimen organizado usen de forma generalizada sistemas de pago electrónicos emergentes puede crear una reputación negativa sobre los medios de pago digitales. Y advierte que a pesar de que, en principio, cualquier ordenador puede participar activamente del proceso de creación de nuevas unidades de bitcoins, la elevada capacidad computacional requerida implica que, en la práctica, esta actividad esté dominada por un reducido grupo de actores. Y sobre todo se alerta en dicho informe del impacto sobre la estabilidad de los precios y sobre la estabilidad financiera, ya que las plataformas de negociación privadas donde se pueden canjear bitcoins por monedas de curso legal están marcadas por la elevada volatilidad de las cotizaciones debido a movimientos especulativos.

¿Puedo convertir la moneda virtual en billetes de euro en efectivo?

Se puede sí, y existen distintos sistemas como las plataformar ‘peer to peer’, páginas web locales de cambio que funcionan como intermediarios o bien en algunos de los cajeros automáticos de las entidades bancarias que han comenzado a reconocer esta moneda. Otra opción es la venta de sus bitcoins directamente a un nuevo inversor, aunque los expertos recomiendan que sea conocido o de confianza.

¿Qué recomiendan los expertos?

Hay opiniones para todos los gustos y, por lo tanto, las más variadas recomendaciones. En Wall Stret no se fían y el La gran mayoría de sus economistas cree que el fenómeno del bitcoin es una "burbuja" que terminará estallando con gran estruendo. De hecho, según un sondeo publicado este miércoles por el canal financiero CNBC, el 80% de los estrategas y economistas consultados responde que la actual valoración de esa criptomoneda es una "burbuja". Asimismo, desde la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, ya se está advirtiendo a sus clientes de que si deciden "invertir en bitcoin deben estar preparados para perderlo todo". Sus defensores, por el contrario, insisten en que el hecho de que se trate de una moneda limitada, limita sus riesgos, pero advierten también de su volatilidad e insisten en que no hay nada que te garantice que mañana el bitcoin no valga cero, de la misma manera que no hay nada que te garantice que mañana no va a valer un millón de dólares.