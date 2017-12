Alastuey: "Aragón necesita 600 millones más para financiarse"

"Aragón ya ha recuperado el Producto Interior Bruto que tenía antes de la crisis y sin embargo, sigue teniendo 38.000 trabajadores más en paro que entonces. Esa ha de ser la prioridad. Recuperar el empleo y los salarios", ha dicho Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, que junto a Daniel Alastuey, su homólogo en CC. OO., ha dado una rueda de prensa conjunta, en el Centro Arsenio Jimeno, para exigir que se hable de algo más que del problema catalán ya que "las personas y no los territorios" han de estar en el primer plano de las políticas.

En este sentido, Daniel Alastuey ha señalado que debates como el de rebajar impuestos en Aragón en este momento no tienen sentido ya que aún haciendo uso de todos los que tiene la comunidad, "Aragón y toda España todavía están seis puntos por debajo de la presión fiscal de Europa". Lo que hemos de vigilar, ha dicho, es que "Aragón no salga perdiendo en la reforma de la financiación autonómica que se está planteando porque si no el Ejecutivo puede convertirse en una mera gestoría de servicios públicos al no tener presupuesto suficiente para hacer políticas". Sobre este punto, ha advertido, que "es ya lo que está pasando, hay cero dinero en la Administración y aunque Aragón ha recuperado el nivel de riqueza que generaba antes de la crisis, le van a faltar 600 millones, 400 para hacer política económica y 200 más para completar los servicios públicos, para volver a la situación anterior a los recortes impuestos por Montoro para paliar el déficit público y a los que ha obligado a comunidades autónomas y ayuntamientos especialmente.

Pina, desde CC. OO., ha considerado también un "debate estéril" hablar de la presión fiscal en Aragón cuando "el presupuesto de la comunidad autónoma ha caído un 10% en los últimos años" y "los grandes impuestos no son precisamente los autónomicos, que suponen una pequeña parte de la recaudación". A su juicio, se está desviando la atención. "El problema no es que se eliminen o no, que además eso debería ser debatido en todo el Estado, sino que España necesita una fiscalidad mucho más progresiva, es decir que paguen más los que más tienen, es decir, que los impuestos sean más justos y más progresivos".