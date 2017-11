Opel advierte de que una negociación "en falso" pone en peligro el futuro de la planta

Tal y como se preveía el encuentro entre ambas partes fue breve de apenas unos minutos. Los representantes de los trabajadores, por unanimidad de todos los sindicatos, trasladaron a Opel que no van a negociar la plataforma de convenio que les fue presentada el martes, en la que se recoge una rebaja salarial del 6% en 2018, cuatro años de congelación de sueldos, reducción de pluses, aumentos de jornada y recorte de las pausas, entre otras medidas. Ya el mismo día en que conocieron la propuesta la calificaron de “impresentable” e “inasumible”. Y así se lo han expuesto a la dirección sin entrar en ningún punto a tratar.

El secretario de la sección sindical de UGT en Figueruelas, José Carlos Jimeno, ha mostrado también la voluntad del comité de empresa de seguir negociando, pero sobre la base de otra plataforma. “Nosotros lucharemos por un convenio justo y adecuado para los trabajadores. En ningún momento queremos romper la mesa negociadora. Queremos negociar un convenio. La empresa nos ha dicho que va a reflexionar, como le hemos pedido, al igual que haremos nosotros como también nos ha solicitado”, ha dicho.

Jimeno avanzó que el comité va a seguir con el calendario de negociaciones. Así, si no hay avances de última hora, la próxima reunión de la comisión negociadora tendrá lugar el martes, 5 de diciembre.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras Aragón, Manuel Pina, ha mostrado su deseo de que se vaya a una negociación normalizada tras “un inicio de negociación desafortunado por parte de la empresa”. Pina ha calificado la plataforma de convenio de Opel de “inasumible” e “incomprensible” y ha puesto el acento en que su aplicación supondría la caída de un 20% de los salarios en cinco años. “No hay por dónde coger la propuesta. No le veo argumentación. No la entiendo al igual que no la entienden nuestros compañeros del sindicatos y los trabajadores de Figueruelas. No se puede pedir a la plantilla que haga un esfuerzo absoluto de reducción salarial”, ha afirmado.

Además, Pina ha indicado que esta negociación tendrá mucha repercusión en otros sectores, como es el caso de las empresas auxiliares de automoción. “Repercute en las condiciones de negociación de otros sectores un poco por ósmosis”, ha asegurado, ya que son las empresas grandes las que suelen marcar la línea a seguir.