Rechazo frontal de la representación sindical a la propuesta de Opel Figueruelas

Hasta UGT, que tiene la mayoría de la representación de los trabajadores en Figueruelas, se planteó este martes levantarse de la mesa cuando vio la propuesta draconiana de recortes con la que llegó la dirección de Opel después de una semana sin reuniones con el comité de empresa. Según José Carlos Jimeno, secretario de la sección sindical de esta central en Figueruelas, "lo que nos han presentado es imposible de cumplir porque nosotros somos Zaragoza y no somos Vigo", en referencia al imperativo del PSA de igualar en condiciones salariales a las plantas del grupo francés en España, que hasta agosto eran dos y ahora son tres, al incorporar Figueruelas. "Tenemos que debatir y analizar en profundidad en el seno de UGT Aragón si en base a esta plataforma podemos seguir negociando. Lo que puedo asegurar por ahora es nuestro rechazo frontal a la propuesta de la dirección", indicó Jimeno.

En la misma línea, Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO., mostró su disconformidad absoluta con la propuesta. "No tiene mucho sentido si de verdad se tenía tanta prisa por negociar el convenio", manifestó, a la vez que advirtió que los sindicatos van a ir "paso a paso", recalcando el rechazo "unánime" del comité de empresa al considerar "inaceptable" que la ‘línea roja’ sea "decrecer en condiciones económicas y bienestar" de la plantilla de Figueruelas. De "inadmisible" e "impresentable" calificó también Javier Lezcano, de Acumagme, la propuesta de convenio lanzado por Opel España bajo la atenta mirada de PSA.

Desde OSTA, Juan Pardo aseguró que con esta propuesta sobre la mesa no hay nada que negociar y no entendió para qué se convoca ya en asambleas a la plantilla cuando realmente no hay una propuesta negociada que trasladarles sino solo la negativa a hablar de lo que exige Opel.