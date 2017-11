El grupo Eroski ofrece recolocaciones para los afectados por los cierres de las perfumerías If

El grupo Eroski, al que pertenece la empresa Dagarpel, propietaria de las perfumerías If antes de que las vendiese a Douglas, ha ofrecido este viernes por la mañana recolocaciones , sin concretar número, para los 195 trabajadores en España , la mayoría mujeres y 34 de ellas en Aragón, que se han visto afectadas por el ERE de extinción de contratos presentado el pasado 14 de noviembre y que en la actualidad se está negociando.

Según fuentes de dicha negociación, será el próximo día 30 de noviembre en Bilbao cuando la compañía concrete los detalles de este plan de recolocación que pretende minimizar el efecto producido por el cierre de las tiendas menos rentables en España y que se han quedado fuera de la compra por parte de Douglas, que se cerró esta misma semana, así como los consiguientes despidos.

En Zaragoza, son las tiendas If situadas en Salvador Minguijón, Latassa, Unceta, Santander, Doce de Octubre, Compromiso de Caspe, Tenor Fleta, paseo de Sagasta y Tomás Bretón. Todas ellas tienen colgado ya el cartel de “cierre por liquidación”. Para el establecimiento If de Grancasa se sigue buscando una solución, han explicado las mismas fuentes. Esta tienda, aunque está incluida en el ERE extintivo, lo que pretenden es que pueda seguir abierta. Por eso, su futuro sigue negociándose.

Ya un año antes de esta operación de compra por parte de Douglas, Dagarpel fue cerrando otras tiendas If en la capital aragonesa, las que estaban en las calles San Miguel, Escuelas, Utrillas o Sobrarbe, para tratar de frenar los malos resultados económicos de la empresa. Con las que ahora están en proceso de cierre, de acuerdo al ERE que se negocia, que incluye 9, quedarán solo la mitad de las tiendas If que había en Zaragoza (18). La mayoría de ellas ya ha cambiado la marca y lucen el logo de Douglas en sus escaparates y bolsas.

Hasta el próximo 5 de diciembre, según han adelantado fuentes cercanas a la negociación, no se conocerán las indemnizaciones que el grupo Eroski está dispuesto a ofrecer por los despidos de aquellas trabajadoras que no acepten o no puedan ser recolocadas. La reunión de ayer fue de casi de trámite para presentar la memoria del ERE y sus causas, si bien, el grupo Eroski avanzó la presentación del plan de recolocaciones que dará a conocer la próxima semana.