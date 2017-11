Lambán: “Si algo no impide el impuesto de sucesiones es la inversión económica en Aragón”

El presidente del Gobierno aragonés considera una “sobreactuación absoluta” la polémica que está generando que Aragón tenga uno de los impuestos de sucesiones más altos de España y ha dicho taxativamente que “si algo no impide este impuesto es la inversión económica en Aragón” e incluso ha puesto el ejemplo de Bon Área con su inversión de 400 millones prevista en la localidad zaragozana de Épila.

En el almuerzo coloquio con empresarios que ha protagonizado en el Hotel Reina Petronila de la capital aragonesa, organizado por APD y Deloitte, Lambán, en sus respuestas a los invitados, ha negado que “el impuesto de sucesiones tenga nada que ver con las decisiones de las empresas para invertir en un sitio o en otro” y ha recordado que este tributo “no es de origen comunista o anarcosindicalista sino liberal”. Otra cosa, es, ha precisado que “si vemos que tiene efectos perversos o indeseables en algún caso, corrijamos la aplicación de dicho impuesto”.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha justificado tener que hacer uso de los tributos que tiene la Comunidad para poder cumplir con el déficit. “Incluso con el impuesto de sucesiones vamos a liquidar este año con déficit y también 2018”. La solución, a su juicio, pasa por reformar el sistema de financiación autonómica de tal forma que se puedan armonizar los impuestos en España. Mientras tanto, ha asegurado, no tiene ningún sentido este “cinismo fiscal” que provoca que “por un lado se me pida pagar proveedores en tiempo y forma, reducir el déficit a velocidad más rápida que otras comunidades, tener unos servicios públicos mejor financiados; y por otro, se me reproche que no haga carreteras y además que baje impuestos”. Lo que Aragón, precisa, ha subrayado, del Gobierno central es “que se nos dé más dinero” y que exista un “equilibrio fiscal” entre regiones.